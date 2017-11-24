Иностранцам могут разрешить въезд в РФ через Беларусь 1 24.11.2017, 20:31

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Беларусь и Россия подпишут соглашение о взаимном признании виз.

Проект соглашения между правительствами Беларуси и Российской Федерации о взаимном признании виз предполагает возможность въезда иностранных граждан на территорию РФ транзитом через Беларусь.

Об этом сообщил в интервью ТАСС начальник департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун.

В настоящее время иностранные граждане при наличии российской визы могут въехать на территорию РФ только через международные пункты пропуска. Учитывая отсутствие пограничного контроля между Беларусью и РФ, иностранцам запрещено въезжать на российскую территорию транзитом через Беларусь.

«Согласно будущим договоренностям, иностранные граждане смогут беспрепятственно въезжать на территорию России через Беларусь при наличии российской визы и таким же образом выезжать обратно», - отметил Бегун.

При этом он пояснил, что иностранные граждане без наличия российской визы не смогут въехать в Россию на основании действующего в Беларуси пятидневного режима безвизового пребывания.

«Если у такого лица нет права на безвизовый въезд в Российскую Федерацию, то без российской визы он туда попасть не сможет», - сказал представитель МВД Беларуси.

По его словам, «договор будет регламентировать все аспекты въезда и пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь и Российской Федерации».

Бегун сообщил, что проект документа находится в стадии «интенсивного переговорного процесса».

«В этом году соглашение подпишут, и со следующего года оно начнет действовать», - подчеркнул глава департамента МВД Беларуси.