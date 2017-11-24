Мигель Каньете: ЕС не нужен «Северный поток-2» 3 24.11.2017, 20:54

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«Северный поток-2» не представляет интереса для газоснабжения Европы.

Об этом inform-ua.info заявил член европейской комиссии по энергетике Мигель Ариас Каньете.

Чтобы данный проект попал в список приоритетных, Брюссель должен видеть крайне важное значение для газоснабжения Европы. У «Северный поток-2» такого статуса - нет. Кроме того, чиновник вновь выразил сомнение касательно коммерческого характера проекта.

Ранее европейскими политиками уже высказывались предположения, что российский газопровод – очередной рычаг давления на ЕС.

Кроме того, чиновник вновь выразил сомнение касательно коммерческого характера проекта. Ранее европейскими политиками уже высказывались предположения, что российский газопровод – очередной рычаг давления на ЕС.

При этом Мигель Ариас Каньете подчеркнул, что в перспективе Европа может увеличить объем импорта газа. Причиной тому станет снижение производства собственного газа из-за внедряемых энергоэффективных технологий.

Тучи над газопроводом нависли в начале ноября, когда Европарламент одобрил закон по ужесточению требований к газопроводу. Кроме того, нашумевшие скандалы с лоббированием интересов «Газпрома» в немецком парламенте, а также отказ Дании от прокладки газовой трубы по своей территории, едва не поставили крест на проекте.

В связи с этим, основным путем российского газа в Европу остается украинская газотранспортная система.