Как небольшой музей под Гомелем стал мировой знаменитостью 24.11.2017, 21:01

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Хотите получить представление об уникальной белорусской культуре - поезжайте в Ветку.

Нигде больше вы не найдете такого количества раритетов национального рукоделия на один квадратный метр. Речь, конечно, о местном музее старообрядчества и белорусских традиций имени Ф.Г. Шклярова. Впрочем, их там одиннадцать просторных залов на трех этажах. Да и из разряда местного музей давно превратился в мировую знаменитость — даже экскурсии здесь ведут на четырех языках, пишет sb.by.

Найти музей легко: просторные чистенькие улицы (тут и современные двух-пятиэтажки, и целые ряды частных домиков с красивейшей резьбой на крыше и окнах) так или иначе выведут вас на Красную площадь. И здесь уж ваш взгляд среди других нарядных зданий сам найдет неописуемую красоту: огромные резные деревянные ворота — парадный вход в музей.

— Их наш основатель Федор Шкляров придумал, — рассказывает директор музея Галина Григорьевна Нечаева. — Он был прекрасным столяром и резчиком. Вот вместе с ним я и наш главный хранитель Светлана Леонтьева почти два года по девять часов в день над этими воротами трудились. Шкляров не терпел казенщины, вот и получилось необыкновенно...

Ну а за воротами... Почти 12 тысяч экспонатов: уникальные древние книги (есть даже издания первопечатника Ивана Федорова!), редкие иконы, шедевры чеканки, шитья бисером, золоченой резьбы по дереву. А еще огромное количество резных наличников и подзоров и, возможно, одна из крупнейших в мире коллекций тканых рушников — три с половиной тысячи... Посмотреть есть на что! Но Ветковский музей не застывшее собрание экспонатов. Здесь кроме обычных экскурсий еще и показывают, как реставрируют, переплетают и раскрашивают старинные книги, учат распознавать древние знаки на иконах, понимать смысл непростых орнаментов на рушниках, видеть образы в резьбе по дереву.

За этими воротами Ветковского музея — 12 тысяч уникальных экспонатов

Рисунки на рушниках

— Вышивка на рушниках — это отдельный мир, — Галина Григорьевна может говорить о них часами. — Видите ромбы. Мы пришли к выводу, что они связаны с девическим состоянием, с целиной, с непаханой землей, невестой. И начинаем считать отростки... А вот свадебный комплекс, а это погребальный... Тут нет случайностей, на одном рушнике не может совмещаться несовместимое. Большую часть нашей коллекции рушников мы получили из соседней деревни Неглюбка. Там еще живы традиции ткачества, которые держатся благодаря Людмиле Васильевне Ковалевой.

— А у нас в Дом культуры, где расположен ткацкий цех, любой житель может прийти и поработать, — рассказывает Людмила Васильевна. — Чаще всего, конечно, дети садятся за станки. Бывает, что просят нас закрыть на ночь, чтобы досыта поткать... Учатся быстро — дело-то нехитрое. Но ручная работа — это ведь не фабричная штамповка. Одно время спрос на нее упал, а сейчас возвращается. Берут на свадьбу, на иконку домой, на хлеб-соль на торжества. А что касается рисунков, так они еще до нас предками придуманы. Мы лишь их немного обогащаем по настроению. Если что не понимаем, нам музейные работники помогают разобраться.

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Окна с резьбой

А за резьбу по дереву в музее отвечает художник-реставратор Андрей Валерьевич Скидан. Он тоже ученик Ф.Г. Шклярова. Нынче запасники музея под завязку забиты архитектурной домовой резьбой, и все благодаря шкляровцам, собиравшим в округе образцы с разрушающихся старых домов. Особенно много работы у музейщиков было после чернобыльской катастрофы, когда народ массово переселялся в другие районы.

— Раньше Ветка вся резная была, — вспоминает Андрей Валерьевич. — А сейчас народ дома свои сайдингом любит украшать. Хотя с современным-то инструментом делать резные наличники и прочую резьбу мог бы практически каждый. Надо лишь немного подучиться. Но все рано или поздно возвращается. Нам сейчас важно сохранить то, что собрано, у нас же самая большая коллекция домовой резьбы в Беларуси.