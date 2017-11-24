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Чехия передаст США российского хакера

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  • 24.11.2017, 21:33
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Верховный суд Чехии одобрил выдачу США российского хакера Евгения Никулина.

Верховный суд Чехии в Праге одобрил экстрадицию в Соединенные Штаты Америки содержащегося под стражей гражданина России Евгения Никулина. Его подозревают во взломе LinkedIn, Dropbox и Formspring, сообщает РБК со ссылкой на чешское агентство CTK.

"Цель судебного разбирательства по экстрадиции - оценить, действительно ли Евгений Никулин совершил уголовные преступления", сказал председателья апелляционного суда Карел Шемека.

Также он добавил, что у Чехии нет оснований для недопустимости выдачи Никулина американской стороне.

Гражданина Российской Федерации (РФ) Евгения Никулина задержали в Чехии осенью 2016 года. Известно, что он открыл доступ к 6,5 млн паролей пользователей соцсети LinkedIn. По такой же схеме работал человек, который взломал Dropbox и Formspring. Вскоре США подала запросы о выдаче россиянина. Также запрос подала РФ.


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