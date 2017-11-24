«Черная пятница»: белорусы перегрузили интернет-магазины 24.11.2017, 21:40

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Не все провайдеры справились с нагрузками «черной пятницы».

24 ноября во всем мире проходит «черная пятница»: магазины делают скидки, а покупатели сметают товары с полок. Белорусские интернет-магазины тоже это ощутили — нагрузка на некоторые площадки возросла в разы, пишет tut.by.

«Нагрузка внутри отдельных облачных серверов наших клиентов выросла в 10 и более раз, — рассказали представители хостинг-провайдера hoster.by. — Большинство интернет-магазинов сегодня работало на пределе своих возможностей».

К примеру, для одного из клиентов за день пришлось оперативно наращивать мощность процессора с 8 до 24 ядер CPU во время пиковых нагрузок.

Представители провайдера подчеркнули, что ни один из сайтов их клиентов не «упал». Этого удалось избежать благодаря облачному хостингу, который позволяет оперативно увеличить ресурсы.

Не все провайдеры справились с нагрузками «черной пятницы». В течение дня белорусские пользователи жаловались на перебои в работе некоторых торговых онлайн-площадок.