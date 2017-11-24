Развод по-британски Алексей Коваль, zn.ua

24.11.2017, 21:52

График переговоров о выходе Соединенного Королевства из ЕС - под угрозой срыва.

До выхода Великобритании из Европейского Союза остается полтора года.

Но в кабинете Ее Величества все чаще говорят: разрыв отношений с Евросозом 29 марта 2019 г. не будет одномоментным. Правительство Терезы Мэй просит о двух годах переходного периода, когда страна фактически будет оставаться в ЕС, со всеми вытекающими правами и обязанностями, а также с доступом к общему рынку. Однако на этот это вариант Brexit необходимо согласие всех остальных 27 членов организации.

Пока же переговоры между правительством в Лондоне и еврочиновниками в Брюсселе вошли в сложную для обеих сторон фазу. А по мнению многих — и вовсе находятся в тупике. Ведь Брюссель требует от Лондона признать действительными многомиллиардные финансовые обязательства перед бюджетом ЕС. Этот вопрос является условием для перехода к следующей фазе переговоров — о режиме торговли с Евросоюзом после Brexit.

Великобритания пытается спорить по конкретной сумме своих финансовых обязательств.Но в ЕС дали понять, что не примут предложения Лондона сойтись на 20 млрд евро. Глава же Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер намекал на 60 млрд евро.

Прежде чем договориться о "сумме развода" Лондон хочет понять, что конкретно он может получить взамен. Пока также до конца не ясно, за что Соединенное Королевство хотят заставить платить, и какой будет финальная сумма.

Существует несколько различных вариантов, по каким статьям расходов Евросоюза Лондон будет обязан платить до 2019 г. и после. По финансированию ряда программ у Великобритании есть обязательства перед Европейским Союзом даже до 2025 г. Брюссель также настаивает на сохранении британской доли в кредитах Евросоюза, которые были обещаны другим странам, в частности и Украине. Так что даже после выхода из ЕС Лондон будет вынужден продолжать отчислять в Брюссель десятки миллиардов евро ежегодно.

Не стоит забывать о договоренностях, согласно которым ЕС обязан возвращать часть взносов Великобритании, например, для совместно финансируемых программ по науке, защите окружающей среды, поддержке британских фермеров. Если учитывать этот возврат, доля Великобритании в бюджете Евросоюза и его активах составляет 12%, а если не учитывать — 15,7%. Кроме того, неясно, как решится вопрос о доли Британии в имуществе Евросоюза. Переговорщикам еще лишь предстоит определить формулу выплат, учитывающую все это.

Стороны приближаются к очередному временному рубежу — саммиту Евросоюза 14–15 декабря. Если лидеры ЕС оценят итоги первого раунда переговоров о финансовых обязательствах Великобритании после Brexit положительно, то можно будет переходить к следующему этапу переговоров по такому важному вопросу, как торгово-экономические отношения.

Если же переговоры "зависнут" до марта следующего года, график Brexit будет сорван. Скорейшее начало переговоров о режиме торговли с ЕС после Brexit важно для Великобритании, чтобы дать бизнесу возможность подготовиться к новым реалиям существования вне общего рынка с Евросоюзом и, одновременно, воспрепятствовать массовому "исходу" иностранных компаний с Британских островов в континентальную Европу.

Брюссель четко дал понять, что не даст зеленый свет новому этапу переговоров, пока не получит из Лондона четкие заявления, что тот будет соблюдать финансовые обязательства. 10 ноября глава делегации ЕС Мишель Барнье заявил, что у Британии осталось две недели, чтобы дать окончательный ответ по финансовому вопросу.

Лондон же пытается лавировать, и говорит, что сначала нужно договориться, какими будут отношения с ЕС после фактического разрыва отношений, и о переходном периоде. По словам британского министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса, к марту 2018 г. хотелось бы иметь понимание позиции ЕС по этому вопросу. Но консолидированной позиции 27 стран пока нет. Брюссель дал понять: говорить о "постбрекзитных" отношениях с Великобританией пока рано. В конце октября — начале ноября представители 27 стран ЕС начали лишь предварительные консультации по этому вопросу.

Однако британскому правительству результат необходим прямо сейчас, чтобы "продать" результаты переговоров с ЕС своим избирателям. Время работает против британского премьера Терезы Мэй. Ведь одновременно с переговорами в Брюсселе британскому правительству нужно решать внутриполитические проблемы. В том числе и внутри Консервативной партии: в среде консерваторов вызревает "мятеж" против того, как ведутся переговоры с Евросоюзом. И хотя он не реализовался в открытый раскол в правящей партии, он заставляет премьер-министра действовать с осторожностью во всем, что касается вопросов Brexit.

В минувший понедельник чиновники правительства Мэй пытались выработать вразумительную стратегию дальнейших действий на переговорах с Евросоюзом. По данным масс-медиа, вместо этого они лишь договорились, что к декабрьскому саммиту ЕС Лондон предложит новую сумму "сделки" — 40 млрд евро. Также стало известно, что в два ближайших года Британия потратит 3 млрд фунтов стерлингов на процесс подготовки к выходу из Европейского Союза.

Но такой дорогой "развод" — вовсе не то, что обещали британцам сторонники разрыва отношений с ЕС в ходе референдума 2016 г. Теперь часть из них отстаивает идею ухода из ЕС без какого-либо соглашения — через hard brexit или no deal brexit. Однако, это не тот вариант, которого добивается правительство.

По словам Дэвида Дэвиса, правительство сделает все, чтобы соглашение с ЕС было достигнуто. Дэвис также подчеркнул, что вариант отмены Brexit правительством не рассматривается. Таким образом британское правительство решило успокоить сторонников выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, недовольных затягивающимися переговорами с Брюсселем.

Чтобы отвлечь избирателя от этой темы, правительство Мэй сосредоточилось на вопросе законодательного оформления развода с ЕС. После того как консерваторы потеряли парламентское большинство в результате досрочных выборов в июне, этот процесс не обещал быть простым. В Лондоне хотят избежать правового хаоса после выхода из-под действия европейских норм и стандартов, а также законов ЕС. Их выполнение было обязательным для Великобритании на протяжении более чем сорока лет. В правительстве было решено принять специальный закон, которым бы отменялось действие закона "О Европейском сообществе" от 1972 г. Согласно этому закону, действие европейских правил распространялось и на Великобританию.

Предложенный правительством Мэй "Большой закон об отмене" (позже переименованный в "Большой закон выхода из ЕС") отменяет верховенство европейских законов в Британии, прекращает юрисдикцию Европейского суда. Он был проголосован во втором чтении в сентябре Палатой общин, и будет еще доработан.

Закон создает легальную основу для перевода положений европейских законов в британскую правовую систему, правда, в несколько измененном виде. Эта работа уже названа самым крупным проектом в области законодательства в истории Великобритании.

За все годы существования ЕС наработано около 80 тыс. актов, касавшихся всех сфер жизни Союза. По приблизительным оценкам, около 12 тыс. европейских законов напрямую влияли на Великобританию или использовались там на практике. Теперь британским политикам предстоит решить, каким образом все их положения ввести в британское законодательство.

Ясное дело, что в таком случае все эти новые законы должен рассмотреть и проголосовать Парламент Соединенного Королевства. Британское правительство, впрочем, оставляет за собой право модифицировать, усовершенствовать некоторые европейские законы при их адаптации, причем не советуясь предварительно с Парламентом. Оппозиционная Лейбористская партия уже назвала такой подход "узурпацией власти" со стороны чиновников правительства.

Критики опасаются, что консерваторы могут использовать закон о выходе из ЕС, чтобы урезать социальные права граждан, которые были стандартизированы в соответствии с требованиями Евросоюза. К ним относятся ограничение количества рабочих часов в неделе, уровень минимальной заработной платы, обязательной оплаты отпуска по беременности и родам и т.д.

В правительстве Мэй заявляют, что последнее слово по окончательному варианту договора с ЕС все равно принадлежит британскому Парламенту. Но сегодня сами парламентарии практически не влияют на ход переговоров.

Кроме того, в рамках текущего раунда переговоров обсуждаются вопросы обеспечения прав граждан Евросоюза в Великобритании, и британских граждан — в ЕС, а также вопрос о границе между Ирландией и Северной Ирландией. По границе есть принципиальная договоренность — оставить ее свободной для перемещения людей и товаров, но пока неясно, как реализовать это на практике. В Брюсселе предложили, чтобы Северная Ирландия осталась в таможенном пространстве Европы, но Лондон отверг эту идею.

Кроме того, при адаптации европейского права в британское Лондон решил не учитывать положения Хартии Европейского Союза по правам человека. Такое решение британские законодатели приняли 21 ноября. В Великобритании и раньше положения этого документа использовались с оговорками. Таким образом, вопрос об обеспечении прав граждан также остается открытым.

В ходе встречи между Дональдом Туском и Терезой Мэй, состоявшейся 17 ноября, председатель Европейского совета потребовал от главы британского кабинета решить все проблемные вопросы до декабрьского саммита, намекнув, что перехода к раунду о торговых переговорах без решения по финансовым обязательствам, границе с Ирландией и правам человека не будет. Масс-медиа пишут, что если Мэй все сделает в срок, Евросоюз сможет согласиться на "переходный период" после 29 марта 2019 г., и даже пойдет навстречу Лондону в вопросе об определении параметров будущего торгового соглашения с Великобританией.

Таким образом, политики и в Лондоне, и в Брюсселе, в других столицах стран ЕС все заинтересованы в том, чтобы процесс переговоров не превратился в крупную ссору и не привел к хаосу в экономике Великобритании и Евросоюза.

Алексей Коваль, zn.ua