В Бобруйске контролеры три года брали взятки с водителей 24.11.2017, 22:18

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За взятку контролеры оформляли фиктивные сведения о проверках в билетно-учетных листах водителей и кондукторов.

Управление Следственного комитета по Могилевской области завершило расследование уголовного дела на пять сотрудников отдела контроля пассажирского транспорта ОАО "Могилевоблавтотранс".

Согласно следствию контролеры, распределив между собой роли, длительное время получали взятки от водителей и кондукторов ОАО "Могилевоблавтотранс", ОАО "Витебскоблавтотранс", ОАО "Гомельоблавтотранс", ОАО "Минскоблавтотранс" и ГП "Минсктранс".

Группа действовала в Бобруйске. Один или несколько человек постоянно находились в кабинете контролеров в здании автовокзала "Бобруйск". Оттуда они контролировали прибытие автобусов пригородных, междугородных и международных маршрутов. После этого водители и кондукторы платили им взятку за непроведение проверок автобусов на маршрутах на предмет возможных нарушений. Также члены группы предупреждали водителей и кондукторов, которые передали им деньги, о работе на их маршрутах других проверяющих.

За взятку контролеры оформляли фиктивные сведения о проверках в билетно-учетных листах водителей и кондукторов. Также они вносили фиктивные сведения в наряды о ежедневных проведенных проверках, за что получали необоснованно ежемесячные премии.

Полученные в качестве взятки деньги члены группы делили между собой поровну.

С января 2014 года по февраль 2017-го они получили в качестве взятки больше 20 тысяч рублей от 114 водителей и кондукторов. А сумма незаконно полученных премий составила более трех тысяч рублей.

Водители и кондукторы, которые отказались давать взятки, подвергались тщательным проверкам со стороны организованной группы контролеров. После этого водителей и кондукторов привлекали к различным видам ответственности, чтобы впредь склонить их к даче взятки.

Следователи наложили арест на имущество подозреваемых, в том числе на деньги, объекты недвижимости, автомобили.

Правоохранители обнаружили 116 эпизодов преступной деятельности обвиняемых. В ОАО "Могилевоблавтотранс" направлено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, которые способствовали совершению преступления, и о принятии мер, направленных на недопущение аналогичных фактов со стороны других работников.

Задержанных контролеров обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, получении взятки группой лиц и злоупотреблении служебными полномочиями. Они находятся под стражей.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.