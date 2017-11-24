Шульц передумал: Лидер СДПГ согласился на переговоры о коалиции 1 24.11.2017, 23:01

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Мартин Шульц

Фото: Thomas Trutschel/Photothek/Getty Images

Похоже, в ближайшие четыре года Германия будет управляться большой коалицией консерваторов и социал-демократов.

Глава партии социал-демократов Германии Мартин Шульц после 8-часового обсуждения с руководством партии заявил о корректировке своей позиции и готовности вступить по просьбе и приглашению президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера в переговоры с блоком партий ХДС и ХСС о возможном формировании правительства, передает «Радио Свобода».

Встреча Штайнмайера с Шульцем, Ангелой Меркель и Хорстом Зеехофером уже назначена на четверг будущей недели. Шульц, выступая перед прессой, ни разу не употребил выражение "большая коалиция", так что теоретически не исключено, хотя и маловероятно, участие в дальнейшем в переговорах и какой-то иной партии. Мартин Шульц заявил при этом, что любое разработанное соглашение будет поставлено на голосование среди всех членов партии и вступит в силу только в случае его одобрения.

Путь переговоров, согласно заявлению Шульца, может потребовать нескольких недель.

Шульц заверил при этом партнеров по большой коалиции и граждан страны, что министры его партии в пока действующем правительстве будут все переходное время выполнять свои обязательства с полнейшей отдачей.

Такой сценарий развития событий многие комментаторы прогнозировали в качестве вероятного: объявление сразу же после выборов социал-демократами об уходе в оппозицию и их вступление в переговоры после неудачи Меркель с "коалицией светофора" – с зелеными и либералами. В самой партии социал-демократов нет единства, и многие не поддерживали уход в оппозицию, а новые выборы, которые могут быть назначены в случае невозможности сформировать правительство, нечего хорошего социал-демократам не сулят. Да и партийная касса, по некоторым сведениям, пуста и средств на ведение предвыборной кампании в ней, по оценкам специалистов, недостаточно.

Так что пока, похоже, Германия будет и в ближайшие четыре года управляться большой коалицией консерваторов и социал-демократов.