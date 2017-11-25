Николай Статкевич выступил в Барселоне 25.11.2017, 11:25

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Николай Статкевич

В Барселоне проходит заседание Совета Социалистического Интернационала.

Лидер Белорусского Национального Конгресса, председатель Белорусской социал-демократической партии (Народня Грамада) Николай Статкевич выступил в начале заседания.

Charter97.org приводит текст выступления политика полностью:

«Уважаемые друзья!

Мир меняется очень быстро. Скорость изменений нарастает.

Государства и межгосударственные обьединения не успевают за изменениями. Национальный эгоизм препятствует решению актуальных глобальных проблем. Правящие элиты все чаще используют страх обывателей и обращаются к правому популизму в ущерб базовым ценностям.

Для решения глобальных проблем необходимы дополнительные всепланетные механизмы. Роль новых глобальных механизмов должны выполнить всемирные обьединения негосударственных организаций, основанные на общих ценностях и задачах.

Целью таких всемирных обьединений должно быть влияние на мировое общественное мнение и мобилизация общественных, частных и государственных ресурсов для решения проблем.

Решение большинства глобальных проблем требует вовлеченности правительств и глобальных политических решений. Поэтому крайне важным является создание всемирных обьединений национальных политических партий разных идеологий.

Такие обьединения помогли бы преодолеть национальный эгоизм ради решения глобальных проблем. Они могли бы теснее связать разные страны и народы своими общими ценностями. Помогли бы понять, что в первую очередь все мы - земляне.

Социал-демократы должны гордиться, что они очень давно уже создали такое обьединение - Социалистический Интернационал.

Мы можем использовать наше обьединение для общих континентальных или всемирных кампаний. Мы можем согласовано проводить их в СМИ, в национальных сегментах социальных сетей. Мы можем одновременно проводить публичные акции, кампании по сбору средств по всему миру. Мы можем согласованно использовать социал-демократическе влияние в национальных государственных структурах и международных органах.

У нас есть все для выполнения этих задач. У нас есть массовые братские партии во все регионах планеты. У нас есть сеть региональных Комитетов СИ, которые могли бы принимать решения о континентальных кампаниях. Или обращаться в Президиум СИ с просьбой о проведении общемировых кампаний.

У нас есть наш генеральный секретарь - уникальный человек, понимающий разные культуры и готовый оказать нам помощь в любом месте планеты. Иногда мне кажется, что он живет в самолете.

Нам надо просто научиться лучше использовать эти возможности для скоординированного продвижения наших ценностей, нашего видения мира, наших решений глобальных и локальных проблем по всей планете.

Темами наших кампаний могут быть:

локальные и глобальные вооруженные конфликты, гуманитарные и экологические проблемы, разные формы неравенства и нарушения прав человека. Мы обязаны найти решения будущих социальных проблем, связаных с роботизацией и искусственным интеллектом. Мы вместе должны искать, как защитить интересы большинства человечества.

К сожалению, некоторые европейские партии уклонились от предстоящей нам совместной работы.

Мы видим уход от базовых ценностей. Мы видим перенос акцентов на интересы государств и экономик в ущерб правам людей. Например, несмотря на эскалацию репрессий в нашей стране, беларусский диктатор получил приглашение на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе.

К счастью, есть другие примеры. Я хочу высказать благодарность руководству СИ, социал-демократической фракции Европарламента, коллегам из новой украинской СДП. Благодаря вашей солидарности я могу стоять здесь на этой трибуне.

Друзья! Мы вместе будем бороться за общечеловеческие ценности.

Мы не дадим опять увести человечество к войне всех против всех. Потому что это может погубить челрвеческий род.

Свобода - для каждого! Справедливость - для всех! Солидарность - для тех, кто нуждается в ней!»