Робот для сердца и «умный гель»: бессмертие уже близко? 25.11.2017, 13:38

2,014

В настоящее время множество специалистов активно работает над тем, чтобы человечество как можно дольше жило.

Речь идёт как о прогнозировании всевозможных катастроф с расчётом, когда они будут, и определением способов, можно ли этого неким образом избежать, так и облегчения труда в целом, плюс противостояния разным болезням. Естественно, все земные неприятности нивелировать быстро не удастся, однако часть их постепенно преодолевается, пишет facenews.ua.

Кто знает – может, и бессмертие почти не за горами? Во всяком случае, новейшие изобретения дают право на это надеяться. Некоторые специалисты и вовсе очень радушно отзываются о будущем человечества – мы сможем практически создавать свои собственные миры, причём не исключительно, что в компьютерных играх. Люди станут совершеннее, не будет никаких конфликтов и так далее. Ниже представленные изобретения – это достаточно неплохой шаг на пути к почти идеальному миру будущего.

Робот для сердца

Это особое устройство, изобретённое специалистами из Гарвардского университета. Оно способно осуществлять автоматическую настройку под сердечные ритмы, а также делать свою работу без постоянного участия в этом медиков. Фактически, это робот, который не даёт сердцу умирать.

Представляет устройство собой особую «насадку», закрепляемую на желудочке, а далее замещающую функции главного органа человека. В настоящее время аппарат на людях не испытывали, но проверили его на сердцах свиней - всё сработало.

Есть, правда, определённый минус – энергию устройство получает от внешнего источника, который величиной чуть поменьше среднего ноутбука. Соответственно, если установить такое, ходить далеко вам точно не будет удобно, однако это не полностью парализует передвижение, так что можно будет как-то приспособиться.

Пока специалисты ничего не говорят о запуске аппарата в продажу, все нужно будет очень тщательно проверять, в том числе и с участием добровольцев. Возможно, будут производиться некие доработки устройства. В целом же, специалисты питают надежду, что пройдёт определённое время, и их разработка действительно начнёт помогать, спасая человеческие жизни.

«Умный гель»

Японскими учёными создана система, которая автоматически доставляет инсулин в кровь, не нуждаясь в электронном управлении. В основе синтетический полимер, где есть в небольшом количестве бороновая кислота. Таким образом происходит изменение проницаемости, учитывая то, сколько глюкозы.

Люди, у которых диабет, таким образом, не будут больше осуществлять самостоятельную регулировку количества инсулина, поскольку благодаря системе, препарат будет поступать в кровь тогда, когда нужно и столько, сколько понадобится. В целом, очень много людей страдают от вышеуказанного заболевания. По сути, глюкоза неправильно усваивается, поскольку инсулина совсем нету или его очень мало.

Данное вещество вырабатывает поджелудочная железа. Когда инсулина мало, то глюкозы становится всё больше и больше, начинается тяжёлая форма сахарного диабета, и итоги могут оказаться очень печальные – гипергликемическая кома или летальный исход.

По состоянию на конец прошлого года, около полумиллиарда всего населения планеты подвержены данной болезни. Соответственно, действительно важно максимально удобно решать проблему, для чего ведутся разные разработки.

Устройства для того, чтобы автоматически доставлялся инсулин, уже есть. В настоящее время самым распространённым из них называют электронную «открытую» систему, которая определяет в каком количестве глюкоза. Больные диабетом могут сами смотреть, сколько им нужно инсулина. Однако проблема в том, что, с одной стороны, очень сложно рассчитать дозу, а также не все могут осилить, как пользоваться такой аппаратурой. Например, маленькие дети или люди очень пожелые не всегда разбираются в подобной технике, и потом самостоятельно они ничего не сделают.

Благодаря же технологии, разработанной Акирой Матсумото и его коллегами, всё будет гораздо легче. По сути, это такой «умный гель». У него очень высокая чувствительность к тому, в каком количестве глюкоза и, когда её слишком много, в кровь по катетеру доставляется инсулин – ровно столько, сколько нужно в данный конкретный момент. Гель способен менять собственную проницаемость, пропуская вещество только тогда, когда действительно необходимо.