Литва вызывает резервистов 1 2.05.2024, 12:55

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В стране проходят крупнейшие военные маневры.

В Литве в крупнейших военных маневрах в ходе учений «Перкуно гряусмас» («Гром Перкунаса». — прим.) принимают участие 2500 резервистов. Об этом сообщаеткомандование армии балтийской республики.

«Повестки получили более 10 тыс. человек из активного резерва <...> Задачей является отработка действий по переходу от мирной жизни к военным действиям», — пояснили в командовании.

Отмечается, что фактически в учениях примут участие 2500 человек. Учения начнутся на полигоне Гайжюнай. Там резервистам выдадут амуницию и вооружение, далее их распределят по конкретным подразделениям. Учения продлятся до трех недель.