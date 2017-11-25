Виктор Муженко: Генштаб Украины уже ведет подготовку к введению миротворцев на Донбасс 8 25.11.2017, 16:24

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Виктор Муженко

Фото: Shutterstock

Будут переформатированы силы и средства, участвующих в АТО, с учетом введения миротворце.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уже начал подготовительную работу на случай внедрения на Донбасс миротворческой мисси Организации Объединенных Наций (ООН). Как пишет capital.ua, об этом рассказал начальник Генштаба генерал армии Виктор Муженко.

«Подготовительная работа уже ведется, если политическое руководство определило это приоритетом, то мы должны быть к этому готовы. Я, кстати, эти вопросы обсуждал недавно с одним из заместителей генерального секретаря ООН, когда был в Соединенных Штатах с визитом. Чтобы понимать детали и то, к чему должны быть готовы ВСУ», — сказал Муженко.

Также он сообщил, что Генштаб также предполагает переформатирование сил и средств, участвующих в АТО, с учетом введения миротворцев. «Когда уже будет конкретное решение о развертывании миссии, ее состав и мандат, мы сможем говорить о наших конкретных мерах и их сроках», — добавил генерал.

Pанее Муженко сообщил, что в Украину уже прибыла нелетальная техника из Соединенных Штатов Америки (США) и вскоре украинские войска получат бронированные медицинские автомобили.