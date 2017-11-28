Арсен Аваков: В «ЛДНР» находится 35 тысяч пророссийских боевиков 28.11.2017, 16:56

Арсен Аваков

Фото: Reuters

Минские соглашения не действуют, а на их замену должен прийти новый пакет документов.

По словам главы МВД Украины, на смену минским договоренностям должен прийти новый пакет документов. Арсен Аваков уточнил, что, по его данным, в Донбассе остаются около 35 тыс. боевиков, сообщает "Немецкая волна".

На смену минским договоренностям должны прийти новые соглашения, в которых были бы зафиксированы принципы, актуальные на сегодняшний день для разрешения конфликта на востоке Украины. Уверенность в этом выразил во вторник, 28 ноября, украинский министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Считаю, что минские соглашения мертвы", - подчеркнул он, добавив, что в свое время они были "необходимы как механизм прекращения огня".

На нынешнем этапе ощущается потребность в новом пакете документов, где были бы ясно интерпретированы принципы, которые "заложены и обсуждаются всеми политиками сейчас", полагает глава МВД. В первую очередь, зафиксированы должны быть положения о "полном выводе всех российских военных соединений с территории Украины", "контроле на границе... совместно с миротворцами", отметил Аваков.

Кроме того, важным шагом является "введение органов юстиции Украины" в аннексированном Россией Крыму и в Донбассе, а также "проведение выборов", подчеркнул он.

Пророссийские боевики в Донбассе

Украинский министр внутренних дел сообщил также, что, по оценкам Киева, в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей остаются свыше 35000 пророссийских боевиков. У них на вооружении - около 478 танков, 848 бронеавтомобилей и 750 минометов.

Для установления на этих территориях правопорядка необходимо ввести туда органы юстиции, действующие в "законодательном и юридическом поле Украины", подчеркнул Аваков.