Дмитрий Дрозд: Не юлить, не сгибаться, стоять на своем 29.11.2017, 11:21

Активист «Европейской Беларуси» представил в Минске книгу «Бунт ботаников».

Презентация первых книг из серии «Белорусская тюремная литература» прошла в Пресс-клубе в Минске 28 ноября.

На суд читателя были представлены дневники бывших политзаключенных: активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрия Дрозда «Бунт ботаников» и Игоря Олиневича «Еду в Магадан».

Во время презентации выступили бывший редактор и куратор проекта Алена Лаптенок, бывший политический заключенный, председатель правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий, мать политзаключенного Игоря Олиневича Валентина, а также автор одной из книг Дмитрий Дрозд.

После презентации Дмитрий Дрозд поделился с пресс-службой БНК воспоминаниями о протестах 2010 года и рассказал, почему белорусам стоит прочитать эти книги.

— Я надеюсь, что книга получилась не скучная. Что ее можно прочитать «залпом». За один раз, в принципе на это она рассчитана и была. Возможно я где-то слишком занудствовал, может стоило пнуть редактора и сделать свою личность более героической, придать себе блеска, но как написал — так написал. Я благодарен судьбе за то, что был 2010 год, что я попал именно в эту команду, практически все, кто был тогда с нами, стали моими друзьями, замечательные люди. Мы верили в победу, мы делали все что могли.

— По твоему сегодняшнему выступлению получается, что ты не жалеешь о том, что произошло?

— Когда я находился там, были минуты душевной тревоги и слабости, когда казалось «ну зачем я туда полез», может в дневнике это и есть, но по итогу уже, я могу сказать, что из меня сделали героя, там, где можно было отделаться сутками. Государство могло не делать столько героев – 50 человек, посадить всех на сутки, и никто бы про нас не помнил и не знал. Действительно статус политзаключенного -хороший капитал, это вес в обществе (в нашем по крайней мере), это ответственность. Возможность иметь свой голос, высказываться, в этом плане я абсолютно ни о чем не жалею.

— Сегодня была презентация не только твоей книги, но и книги «Еду в магадан» Игоря Олиневича, можешь сказать что-то про эту книгу?

— Про эту книгу я подробно написал на Charter97.org, книжка просто вызывает восторг, это нравственный путь для каждого белоруса, не юлить, не сгибаться, стоять на своем, добиваться своей цели, стоять за свои принципы, идеалы. Замечательная книга, рекомендую всем, потому что человек всей своей жизнью доказал, что остался верным своим принципам.