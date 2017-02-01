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Бунт ботаников

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  • 1.02.2017, 13:58
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19 декабря 2010 года, Минск

«Белорусский документационный центр» представил книгу бывшего политзаключенного Дмитрия Дрозда.

«Бунт ботаников» — это документальная книгa, книга-дневник, который Дмитрий Дрозд писал почти 7 месяцев с первых дней задержания на акции протеста против фальсификации президентских выборов 19-го декабря 2010 года до самого освобождения. Последние строки написаны за несколько минут до выхода на свободу в «отстойнике» КП-1 ИК-2 (контрольный пункт № 1 исправительной колонии № 2 в городе Бобруйске).

«Бунт ботаников» — это своеобразная энциклопедия тюремной жизни в современной Беларуси.

Название этой книги родилось на одном из судебных заседаний, когда рядом с двухметровыми «шкафами» (спецназовцами, охранниками и прочими людьми в погонах) автор видел «погромщиков» — щуплых, физически слабых, чаще бывших отличников, с одним, а иногда и двумя высшими образованиями, многих — пишущих стихи, многих — с непременным атрибутом — очками. Такие типичные «ботаники».

«Наверно, такова наша жизнь, что только романтики и поэты, то есть люди, больше всего жаждущие не власти, а справедливости, смогли поднять голос и ударить хоть пару раз по дверям Дома правительства — как одному из символов этого совхозного строя. Ибо все остальные или прибились к кормушке, или живут хоть и небогато, но, руководствуясь принципом «лишь бы войны не было», закрыв глаза на такие отвлеченные от жизни понятия как «справедливость» или «правда». И пусть в тот день «шкафы» легко подавили «бунт ботаников», но в историческом плане моральная победа была и будет за людьми, вышедшими на бой против диктатуры одного человека за восстановление конституционных прав каждого гражданина Беларуси», - говорит автор книги.

Дмитрий Дрозд — бывший политический заключенный, историк-архивист, поэт, публицист, фотограф. 19 декабря 2010 года арестован и провел в тюрьме 8 месяцев.


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