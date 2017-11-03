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На концерт Змитера Войтюшкевича в Минске пришло более тысячи человек

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  • 3.11.2017, 10:39
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Выступление музыканта в КЗ «Минск» прошло с ошеломляющим успехом.

Ошеломляющим успехом завершился вечером 2 ноября в концертном зале «Минск» большой сольный концерт Змитера Войтюшкевича «25 лет на сцене», сообщает racyja.com.

Он стал первым после шести лет неофициального запрета.

В концерте приняла участие группа «WZ-Orkiestra», а также специально приглашенные гости - Ксения Минченко, Олег Хоменко, Наталья Радзивилова.

Зал на 1100 мест был полностью заполнен. Змитер Войтюшкевич на сцене с 1992 года. 6 лет он выступал в составе группы «Палац», после была фолк-рок-группа «Крывi», а теперь сольная карьера бард-рок-исполнителя. Музыкант сотрудничал со знаменитыми поэтами: Владимиром Некляевым, Рыгором Бородулин и Геннадием Буравкин, с которыми выпустил авторские альбомы. Стал лучшим музыкантом и лучшим исполнителем года на двух «Рок-коронациях».


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