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В Сети появился новый трейлер фильма «Звездные войны: Последние джедаи»

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  • 4.11.2017, 13:23
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Видео за сутки собрало почти миллион просмотров на Youtube.

В интернете появился новый трейлер предстоящего восьмого эпизода фантастической саги "Звездные войны". Будущий фильм получил название "Звездные войны: Последние джедаи". Ролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars и за сутки собрал почти миллион просмотров, пишет mignews.com.ua.

Известно, что в настоящее время подробности сюжета создатели держат в строгом секрете. Сообщается только, что Кайло Рен попытается заменить Дарта Вейдера, а Лея вместе с другими героями будет выполнять определенную миссию.

Режиссером картины выступил Райан Джонсон, известный по фильму "Петля времени". В главных ролях снялись Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл и другие.


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