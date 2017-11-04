Минчане возмущены «недвижимостью» на парковке 5 4.11.2017, 19:55

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Проблема неэксплуатируемых автомобилей для Минска очень актуальна.

Вместо того чтобы размещать наружную рекламу, прорабатывать дизайн, платить за рекламные площади, некоторые применяют нестандартный способ. Возьмем старую машину — такую, что не жалко и что продается недорого. Разместим рекламу прямо на ней: на кузове, под стеклами, хоть на крыше. И оставим транспортное средство на парковке в людном месте — способ привлечь внимание.

«Недвижимость»?

Пользователь форума onliner.by с ником cinv разместил фотографию, которую сделал на улице Волгоградской. «Парковочные места в дефиците, а на парковку поставили, по сути, автохлам», — жалуется читатель.

Автохлам или нет — вопрос. На бортах автомобиля «Жигули» есть надпись: «Недвижимость». Ее можно было бы трактовать однозначно, если бы не реклама под стеклами: «Продажа и обмен любых квартир».

К тому же на автомобиле установлены актуальные регистрационные знаки, все колеса накачаны, стекла и зеркала на месте. Визуальных признаков, которые позволили бы сомневаться, что машина находится в рабочем состоянии, нет.

Об автохламе

Проблема неэксплуатируемых автомобилей, или, как их еще называют, автохлама, для Минска актуальна. Как бы мало места ни было во дворах спальных районов, то здесь, то там можно увидеть кандидата на утилизацию: авто на спущенных колесах, с номерами старого образца, без каких-либо признаков недавнего использования.

В 2011 году вступил в силу указ Лукашенко №348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации». В этом документе дано определение понятия неэксплуатируемого транспортного средства — транспортное средство, на котором отсутствуют элементы, предусмотренные его конструкцией (стекла салона, колеса, элементы кузова), а равно имеется их деформация либо внешне видимые повреждения, при наличии которых запрещается его участие в дорожном движении или исключается возможность его эксплуатации, а также транспортное средство, которое не эксплуатируется более шести месяцев со дня истечения срока действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении и не поддерживается в надлежащем состоянии, допускающем возможность его участия в дорожном движении или эксплуатации.

Выявлением автохлама занимаются местные исполнительные или распорядительные органы совместно с ГАИ. В каждом конкретном случае с владельцем автомобиля связываются и предлагают ему либо привести машину в надлежащее состояние, либо вывезти ее для утилизации. Есть и еще один выход: оплатить место на охраняемой стоянке и хранить свое имущество там. С этого момента у автовладельца есть 30 календарных дней на то, чтобы решить проблему.

Если хозяин вспоминает о том, что у него есть машина, ремонтирует ее и начинает использовать — вопросы сняты. Соседи грустно вздыхают, но ничего не остается, как смириться.

Однако случается, что машину действительно увозят. Причем либо владелец делает это самостоятельно в установленный срок и, например, получает выплату за металлолом, либо транспортное средство в соответствии с законодательством отбуксируют на стоянку в принудительном порядке и затем утилизируют. При этом хозяину машины выставят счет и за транспортировку, и за время, которое его авто пробудет на охраняемой парковке до момента утилизации.

Как видите, в каждом конкретном случае применяется индивидуальный подход, и преждевременно приписывать автомобиль к автохламу, пока не принято окончательного решения о его утилизации. Даже если у машины странный цвет и она припаркована в приглянувшемся другому водителю месте.