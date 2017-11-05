В Саудовской Аравии задержали 11 принцев 5.11.2017, 8:39

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Состояние одного из них «Форбс» оценил в $17 миллиардов.

По распоряжению антикоррупционного комитета арестованы 11 принцев, включая нескольких миллиардеров, четыре министра и 34 экс-министра

В Саудовской Аравии по обвинению в коррупции задержаны 11 принцев, четверо министров и 34 экс-министра. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya (перевод – liga.net).

Среди задержанных - принц-милиардер аль-Валид бин Таляль, чье состояние Forbes в 2016 году оценил в 17 млрд долларов и назвал 41-м в списке богатейших людей планеты. Его называют арабским "Уорреном Баффетом". Принц аль-Валид бин Таляль является кроупнейшим акционером американской Citigroup и вторым акционером кинокомпании 21st Century Fox.

Также задержан миллиардер Салех Абдулла Камель, основатель конгломерата Dallah al Baraka Group, чье состояние Forbes оценил в 2 млрд долларов в 2016 году, и бизнесмен Валид бин Ибрахим аль-Ибрахим, глава правления Middle East Broadcasting Center, чье состояние оценивалось в 2012 году в 10 млрд долларов.

Задержания прошли в соответствии с распоряжением нового антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом, восхождение которого на трон ожидается в следующем году.

Согласно декрету короля Саудовской Аравии Салмана, подписанному за несколько часов до арестов, создан антикоррупционный комитет, куда введены секретарь комиссии мониторинга и расследований, глава спецслужб, генпрокурор, глава Генерального бюро аудита, секретарь национального анти-коррупционного агентства. Председательствует на заседаниях комитета наследный принц Мохаммед бин Салман.

21 июня король Саудовской Аравии Салман назначил своего 31-летнего сына Мохаммеда бин Салмана наследным принцем и первым в очереди на трон, изменив таким образом предыдущий порядок престолонаследования: передачу трона от брата к брату.

Ранее принц Мохаммед бин Салман столкнулся с критикой за возглавляемую Саудовской Аравией за военную операцию в Йемене, которую он курирует как министр обороны. Также принц является ключевой фигурой в противостоянии с Ираном и в изоляции Катара за поддержку исламистских группировок.