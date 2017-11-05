Спасенный из Свислочи мальчик познакомился с лицеистом, вытащившим его из воды 4 5.11.2017, 22:10

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Фото: Сергей Шелег, «Минск-Новости»

Виталий Титов пожал мальчишке руку, пожелал ему быстрее поправиться и подарил конструктор «Лего».

Сегодня проведать Антона пришел 15-летний Виталий Титов, который спас тонувшего в Свислочи мальчика, передает minsknews.by.

В четверг, 2 ноября, 9-летний Антон вышел из комы, был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и стал самостоятельно дышать.

Навестить Антона лицеист пришел вместе с родителями и старшим братом Евгением.

— Как только узнали, что мальчик пришел в себя, хотели сразу же его проведать. Но в реанимацию, понятное дело, не пускают, — рассказал папа Виталия Сергей Титов.

Виталик пожал мальчишке руку, пожелал ему быстрее поправиться и подарил конструктор «Лего», чтобы тот не скучал в больнице, пока будет восстанавливать силы.

На вопрос, есть ли какие-то пожелания, чего хочется больше всего, Антон прошептал: «Домой».

Напомним, вечером 29 октября в МЧС поступило сообщение, что в районе минской улицы Даумана в Свислочи тонет мальчик. Он находился на расстоянии 15 метров от берега. Еще до прибытия спасателей и медиков ребенка из воды вытащил 15-летний первокурсник колледжа. По факту происшествия милиция проводит проверку.