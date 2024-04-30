Военный эксперт: Дезертирство и плохая дисциплина истощают российскую армию 2 30.04.2024, 15:36

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Oб этом можно судить по провалам армии РФ на фронте в Украине.

В настоящее время дезертирство стало огромной проблемой российской армии. В наказание за низкий моральный дух, пьянство и плохую дисциплину российских солдат зачастую насильно отправляют на лобовые штурмы.

Но больших побед на фронте это не приносит. Об FREEДOM рассказал украинский военный эксперт Ян Матвеев.

- Дезертирство является частью большой проблемы в целом с дисциплиной российской армии. Это действительно снижает тактические возможности различных армейских группировок. Прежде всего потому, что невозможно собрать полноценные боеспособные подразделения, качественно их подготовить и держать в хорошем боеспособном состоянии. Это в свою очередь, не дает возможности с помощью этих подразделений добиваться каких-либо стратегических успехов на фронте, то есть — проводить сложные операции, — рассказал военный эксперт.

Он отметил, что об этом можно судить по успехам российской армии на фронте.

- Сейчас у российской армии есть существенное преимущество на фронте, учитывая серьезные проблемы украинской армии с поставками боеприпасов. Но российская армия не делает никаких сложных действий и хитрых ходов для продвижения на линии фронта. Единственное, что делает российская армия — использует лобовые атаки, чтобы отбить или захватить какие-то позиции. По сути, российские командиры отправляют в лобовые атаки на украинские позиции колонны различной техники и пехоту, — констатировал эксперт.

Военный эксперт добавил, что в основном, эти лобовые атаки принудительные.

- Из-за того, что увеличились случаи дезертирства, в попытках сохранить хоть какую-то дисциплину в подразделениях, российскому военному командованию приходится сажать солдат на машины и отправлять штурмовать украинские позиции. Часто это делается насильно. К слову, такие штурмы часто приводят к тому, что еще больше российских военных становятся дезертирами. К сожалению, из-за многочисленности самой российской армии говорить о каком-то серьезном ущербе ей от количества дезертиров — не приходится, — резюмировал Ян Матвеев.