«В общественном транспорте все лезгинку танцуют» 3 30.04.2024, 15:52

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Жители Бреста жалуются на нашествие мошек.

Брестчан с приходом теплой весенней погоды начали атаковать мошки, причем еще более агрессивные, чем в прошлом году. Об этом сообщает телеграм-канал «Виртуальный Брест».

Отмечается, что насекомые ведут себя более активно и часто залетают в квартиры выше третьего этажа, чего ранее не замечали местные жители. Причем в дома они проникают днем, когда их не видно, а потом вечером набрасываются на людей и животных. К слову, не спасают от незваных гостей даже москитные сетки.

По словам брестчан, мошки «лютые какие-то сейчас»: «Налетают, как на кусок мяса, и укрыться негде… В общественном транспорте все лезгинку танцуют».

Тем временем местные эпидемиологи ожидают массового вылета кровососущих мошек в большом количестве в первой — второй декадах мая 2024 года, если будет сохраняться стабильно теплая погода. Медики посоветовали в период сильной активности мошек стараться не находиться возле водоемов (там их больше всего). Кроме того, стоит надевать одежду, которая максимально закрывает тело, а также использовать репелленты, отпугивающие мошкару.