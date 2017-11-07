«Калийная рокировка»: Ослабнут ли позиции белорусов? 7.11.2017, 13:41

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В «Уралкалии» может смениться контролирующий акционер.

Один из крупнейших производителей калия мире, «Уралкалий», контролирующий сам себя, меняет структуру владения. Совет директоров, сообщила компания, сегодня рассмотрит вопрос об отчуждении акций, которыми владеет ее «дочка» – «Уралкалий-технологии».

На 30 сентября «Уралкалий-технологиям» принадлежало 54,75% материнской компании, будут отчуждены все акции или только часть, из сообщения не ясно. На Московской бирже «Уралкалий» стоит 380,7 млрд руб., выходит, принадлежащий «Уралкалий-технологиям» пакет стоит 208,4 млрд руб. Совет рассмотрит также вопрос о размещении привилегированных акций – до сих пор у «Уралкалия» были только обыкновенные. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.

Фактический контроль над «Уралкалием», по сведениям "Ведомостей", останется у «Уралхима» Дмитрия Мазепина. «Уралхиму» сейчас принадлежит 19,99% «Уралкалия», такой же пакет у однокурсника Мазепина по Минскому суворовскому училищу – белорусского предпринимателя Дмитрия Лобяка

Представитель «Уралкалия» не комментирует содержание повестки совета. Представитель «Уралхима», второго после самой компании акционера «Уралкалия» (владеет 20% акций), от комментариев тоже отказался. Получить комментарий представителя Дмитрия Лобяка журнлистам также не удалось.