Санкции США против доходов Лукашенко продолжают работать 3 8.11.2017, 9:17

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Приостановленные ограничения по-прежнему влияют на прибыль предприятий концерна «Белнефтехим».

Ряд белорусских нефтехимических предприятий имеют сложности при работе с западными контрагентами, несмотря на то, что американские санкции приостановлены. Об этом tut.by рассказали два топ-менеджера предприятий и дипломат.

«Мы вынуждены работать с западными партнерами по предоплате. Потому что есть риск непрохождения платежей из-за санкций», — сказал топ-менеджер одного из предприятий. По его словам, таким образом ограничена вариативность торговли. «Сейчас платежи в наш адрес проходят, но если вдруг какой-то не пройдет, а мы продукцию уже отгрузили, то деньги, вероятно, и не вернем», — пояснил топ-менеджер и отметил, что «есть опыт непрохождения платежа в адрес американского контрагента». Он подчеркнул, что «надо добиваться безоговорочной отмены санкций безо всяких условий».

Еще один из руководителей белорусского завода сказал, что компания уже «научилась работать в сложившихся условиях, найдено понимание со стороны банковских структур». «Однако, конечно, при полной отмене было бы все гораздо проще», — констатировал он.

Официальный Минск работает над полным снятием американских санкций. «Белорусские дипломаты знают [о проблематике] и работают над этим вопросом. Но, к сожалению, здесь многое зависит не от нас», — сказал источник в дипломатических кругах.

Управляющий юрист компании COBALT Владимир Кукурузин в бытность работы в Белорусской калийной компании (БКК) имел большой опыт взаимодействия с властями США в части разрешения вопросов относительно санкций и работы с международными банками в этой связи.

— По поводу ситуации с санкциями проблема двоякая и зависит от степени проработки предприятиями вопросов взаимодействия с банками, — написал он. — Понятно, что банки перестраховываются. Но вместе с тем есть много примеров, когда до банков удается донести мысль о том, что санкции есть, но они приостановлены, и это означает, что США официально «дало добро» на работу с предприятиями «Белнефтехима».

По его словам, та же ситуация и с контрагентами. «Даже в период действия санкций белорусским компаниям удавалось работать, просто избегая платежей в долларах США. Да, трудно, да, неудобно, но возможно», — отметил он.

«Отмена санкций — вопрос длительный. И основное неудобство, как нам кажется, заключается в неопределенности: непонятно, продлят приостановку санкций в отношении Беларуси в следующий раз или нет. Для США это механизм воздействия на Беларусь. Если вдруг им что-то не понравится, возобновить санкции проще, чем вводить заново уже отмененные. Вопрос политики», — резюмирует Владимир Кукурузин.

Напомним, 24 октября власти США продлили еще на полгода приостановку санкций в отношении ряда предприятий концерна «Белнефтехим». В частности, речь идет о Belneftekhim USA, «Белшине», «Гродно Азоте», «Гродно Химволокно», «Лакокраске», «Нафтане», «Полоцк Стекловолокно».

Американские компании могут проводить сделки с названными белорусскими предприятиями, но если сумма транзакции превышает 50 тысяч долларов, то необходимо уведомить Госдепартамент США в течение 30 дней.

Приостановка санкций США стала возможной после освобождения политзаключенных в 2015 году, спокойных выборов в октябре того же года, а также прохождения в парламент первых за 12 лет оппозиционных депутатов в 2016 году.