На торгах в Минске доллар продолжает уверенный рост 3 8.11.2017, 13:57

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Курс доллара преодолел отметку в 1,99 рубля.

На валютных торгах 8 ноября белорусский рубль продолжил падение к доллару США, сохранив позиции более чем годового максимума.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0024 рубля (0,1%) и составил 2,3082 рубля.

Курс доллара увеличился на 0,0053 рубля (0,27%) до 1,9908 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0027 рубля (0,08%) и составил 3,3631 белорусского рубля за 100 российских.