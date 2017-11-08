Марин Ле Пен лишили депутатской неприкосновенности 2 8.11.2017, 18:42

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Марин Ле Пен

Снятие депутатской неприкосновенности с Ле Пен было необходимо для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse со ссылкой на осведомленные парламентские источники.

Как сообщается, такое решение одобрило бюро Национального собрания — высший коллегиальный орган нижней палаты французского парламента. Ле Пен лишена иммунитета за публикацию на своей странице в Twitter фотографий одной из жертв группировки «Исламское государство», размещенных до этого террористами. Ранее по факту этой публикации было начато судебное производство.

Снятие депутатской неприкосновенности с Ле Пен было необходимо для того, чтобы следствие могло свободно вызывать ее на допросы. Расследование в отношении политика началось еще в декабре 2015 года, когда Ле Пен в рамках заочной полемики с рядом ведущих французских СМИ разместила у себя в Twitter три фотографии, запечатлевшие жестокие расправы боевиков ИГ над пленниками, которые были в оранжевых комбинезонах. На одном из кадров было запечатлено обезглавленное тело, на другом пленник лежал под гусеницами танка, на третьем человека заживо сжигали в клетке. «Вот что такое ИГ», — подписала эти фотографии Ле Пен.

Тем самым она протестовала против высказываний телерадиожурналиста Жан-Жака Бурдена, который в одном из своих эфиров провел параллели между ИГ и «Национальным фронтом». Почин лидера партии тогда поддержал и один из ее ближайших соратников Жильбер Коллар, также представляющий «Национальный фронт» в нижней палате французского парламента. Его за публикацию аналогичных снимков с результатами зверств боевиков ИГ лишили депутатской неприкосновенности еще в сентябре.

Теперь обоим политикам грозит преследование по статье «Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму». Максимальное наказание за эти действия, согласно французскому Уголовному кодексу, может составить до трех лет тюремного заключения с выплатой штрафа до € 75 тыс.