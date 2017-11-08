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Литераторы вступились за Владимира Некляева

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  • 8.11.2017, 19:01
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Владимир Некляев

Белорусский ПЕН-центр призвал власти немедленно освободить политика и поэта.

Белорусский ПЕН-центр призвал власти освободить из-под административного ареста политика и поэта Владимира Некляева, осужденного первого ноября за якобы призыв к участию в несанкционированном мероприятии.

Объединение писателей обращает внимание на то, что суд принял решение о виновности Некляева на основании статьи на странице «Хартия-97», в которой были использованы цитаты из интервью для телеканала «Белсат».

«Считаем, что вынесенный Владимиру Некляеву приговор по обвинению в совершении административного правонарушения необоснованный и недопустимый. Применяя в отношении 71-летнего Некляева, у которого серьезные проблемы со здоровьем, необоснованное и немотивированно жесткое наказание, связанное с лишением свободы, власти ставят под угрозу его здоровье и жизнь», – говорится в заявлении.

Во время своих прежних задержаний накануне акций на День Воли 25 марта и за участие в первом Марше рассерженных белорусов, политик пережил четыре гипертонических криза.


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