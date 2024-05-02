Пугало 2 Эль Мюрид

2.05.2024, 12:32

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Зачем в Кремле решили достать Дугина.

Появление Александра Дугина в информационном пространстве в последние дни носило какой-то избыточный характер. То его назначение руководителем некой структуры по изучению наследия российского философа Ильина, то ликвидация структуры по изучению наследия Ильина, то интервью Карлсону (записанное, кстати, в то же время, что и с Путиным - просто чтобы два раза не вставать, Карлсон сделал сразу несколько в один приезд).

Было в период перестройки такое знаковое общество «Память» - по сути, почти что безобидные фрики, из которых КГБ с определенным успехом вылепило жуткую угрозу для кухонной интеллигенции Москвы и Санкт-Петербурга. А уже напуганная интеллигенция, собственно, и создавала славу этому обществу, так и оставшемуся неизвестным для широких народных масс.

Ничем особенным «Память» не отметилась и не запомнилась. Теоретического наследия не оставила, практические мероприятия ограничивались хождением с хоругвями и черными знаменами с каким-то полуоккультным орнаментом. Что до жути пугало интеллигенцию и забавляло кураторов.

Вот Дугин сегодня и выполняет ту же самую роль общества «Память». Проще говоря - это лишь некий жупел, не имеющий ни системы ценностей, ни системного изложения, а есть некий цитатник, применяемый как книжка цитат Мао - на любой случай.

Кстати, я сильно сомневаюсь, что великий руководитель, периодически вставляющий в свои выступления цитаты из Ильина, сам сумел осилить его труды и тем более проникнуться идеями. Скорее, здесь такое же начетничество из надерганных помощниками фраз, чем цельная система взглядов.

Всё это совершенно не отменяет тенденцию российского режима к сползанию к фашизму, как последнему аргументу удержания распадающейся в руках власти, однако полагать этот фашизм идеократическим нелепо - нет у нынешних фашистов ни ценностей, ни идей, ни теоретической базы. Да и откуда они у уголовников, чьим богом являются деньги?

Дугин просто призван придать некий загадочный идеологический ореол вокруг убогого воровского стяжательства власть имущих. Для того его периодически и демонстрируют публике, которая привычно шарахается и пугается, вступая в полемику - уже началось или нас пока просто пугают?

Как известно, вся музыка основана на семи нотах. Со спецоперациями охранных отделений та же история - есть несколько стандартных схем, которые в различной тональности повторяются из раза в раз. Схема общества «Память», как пугало, которое умеет только страшно вращать бельмами и издавать невнятные, но сильно угрожающие звуки, ничем не хуже других. Поэтому ее периодически вытаскивают, предварительно отряхнув.

Но суть остается прежней - отвлекать внимание на некий ужас-ужас, придавая пустой и никчемной власти образ тайного и загадочного. Ну что может быть загадочного в людях, чей генезис - примитивная уголовщина и стяжательство, пронесенные по всей их бессмысленной жизни?

Эль Мюрид, Telegram