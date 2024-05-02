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Флагшток вместо ливневки

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  • 2.05.2024, 12:43
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Флагшток вместо ливневки

Жлобинские чиновники оставили белорусов наедине с паводком.

На днях после обильных дождей оказались затопленные ряд районов Гомельской области. Лукашистские СМИ сообщили о незначительном подтоплении в Добрушском, Калинковичском и Рогачёвском районах, но промолчали о наиболее пострадавшем Жлобинском, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Не молчат жители пострадавшего города и района, жалуются, что живут как на озере, выкладывают фото и видео наводнения в соцсетях и чатах.

Такие затопления происходят каждый год. В страдающих районах либо отсутствуют ливнёвки, либо канализация пришла в непригодность. Но лукашисты игнорируют проблемы людей. В издевку жлобинские «власти» решили потратить на установку нового флагштока $57 тысяч.

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