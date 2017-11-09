В NASA показали полярное сияние на Юпитере 9.11.2017, 11:44

По площади оно равно примерно половине поверхности Земли.

Специалисты Национального аэрокосмического агентства США (NASA) показали полярное сияние на Юпитере. Об этом сообщает пресс-служба NASA. Обсерватории XMM-Newton и Chandra составили карту рентгеновских излучений на полюсах планеты.

"Каждая такая точка может охватывать площадь, равную примерно половине поверхности Земли", – отмечают в NASA.

Рентгеновские излучения на южном полюсе Юпитера пульсировали каждые 11 минут, а на северном полюсе были неустойчивыми, увеличиваясь и уменьшаясь по яркости. Видео, созданное из серии фотографий, опубликовано на канале Chandra X-ray Observatory в YouTube.

Чтобы понять причины полярных сияний на Юпитере, команда исследователей планирует объединить новые и предстоящие рентгеновские данные от Chandra и XMM-Newton с информацией из миссии Juno NASA, которая в настоящее время находится на орбите вокруг планеты.