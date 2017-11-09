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Белорусские ученые придумали, как сделать мобильники крепкими

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  • 9.11.2017, 23:10
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Белорусские ученые разработали технологию для упрочнения корпусов мобильных телефонов.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Физико-технического института НАН Беларуси Виталий Залесский, передает БелТА.

«Наш институт обладает целым рядом технологий нанесения покрытий — это так называемая инженерия поверхностей. Например, технология высоковольтного оксидирования позволяет наносить упрочняющие покрытия на корпуса мобильных телефонов либо радиоэлектронных устройств, которые требуют специальной защиты. У нас было обсуждение по этому поводу с компанией Huawei», — рассказал Виталий Залесский.




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