Слонимские активисты почтили память автора книги «Коронация Миндовга» 1 10.12.2017, 17:29

Слонимские патриоты помнят о своем великом земляке.

Члены Слонимского объединения демократических сил посетили деревню Ветевичи Слонимского района. Там на местном кладбище нашел свой вечный покой доктор филологических наук, литературовед, поэт и переводчик Николай Арочко (1930-2013), передает «Радыё Рацыя».

10 декабря известному слонимцу исполнилось бы 87 лет.

Слонимцы возложили цветы на могилу Николая Арочки, а также вспомнили встречи с ним в Ветевичах, где писатель и ученый прожил 25 своих последних лет.

Николай Арочко окончил Белгосуниверситет и аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы Национальной Академии Наук Беларуси, где и проработал много лет. Из-под его пера вышли десятки книг поэзии,. Он является автором знаменитых драматических поэм "Крево ","Судный день Скорины "и" Коронация Миндовга ".