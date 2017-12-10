Вова, для тебя плохие новости 16 Cлава Рабинович

10.12.2017, 20:05

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Владимир Путин

Но не для людей. Для людей эти новости очень даже хороши!

После 18 лет путинского правления Путин снова возьмет Россию с 23 миллионами человек, живущими за чертой бедности, и оставит Россию после своей смерти со 100 миллионами человек, живущими за чертой бедности.

После 18 лет путинского правления Путин снова возьмет Россию с выкачанными из нее 4 триллионами (!) долларов за экспортированные из страны энергоресурсы и оставит Россию после своей смерти без системы образования, здравоохранения и пенсионного обеспечения. Как и раньше, без единой автострады, соединяющей какие-либо (хотя бы два) города.

За последние 10 лет Путин располовинил долларовый ВВП России и располовинил рубль.

После 18 лет путинского правления Путин снова возьмет Россию, чтобы насиловать страну и ее народ самым извращенным образом, и оставит Россию после своей смерти и после смерти самой России.

Против российского государства (того, что от него осталось), российских компаний и ближайшего окружения Путина введены беспрецедентные военные, политические, экономические, финансовые и персональные международные санкции, причем со стороны почти всех самых важных стран в мире. Беспрецедентные потому, что они являются таковыми даже по меркам советского периода, когда РСФСР входила в СССР, Империю Зла. Даже тогда не было таких санкций!

Путин продолжает находиться в своей больной на всю голову реальности: он продолжает долдонить о том, что "это не мы начинали", что, мол, против "нас" введены санкции просто так, что это чуть ли не акт агрессии против российского государства и его руководителей.

И вот я хочу спросить этого международного террориста, военного, государственного и должностного преступника Владимира Путина: товарищ майор КГБ Путин, а вы реально не понимаете, за что введены санкции, или придуриваетесь? Причем любой из двух ответов на поставленный вопрос подразумевает ваше нахождение в дурке, нежели на посту президента.

Но дуркой, боюсь, вы не отделаетесь. Аннексия и оккупация Крыма повлекли за собой серьезную международную уголовную ответственность, как бы вам ни хотелось уйти от нее. Вы просто избегаете ее временно, пряча свою преступную бандитскую тушку за маской главы государства.

10 тысяч убитых, еще больше покалеченных, два миллиона беженцев с востока Украины, 298 пассажиров и членов экипажа Boeing рейса МН-17: это тоже серьезная международная уголовная ответственность, от которой не уйти, не спрятаться. ее не отменить. ее отмену нельзя купить ни за какие деньги.

Вмешательство в американские и другие выборы, атака на западную демократию, удар в самое сердце западных институтов демократии – вам это простят?

Вы ведь привыкли все покупать, да? И временное отсутствие вашей ответственности внутри вашей страны, за преступления, совершенные и совершаемые там вами, это ведь только потому, что вы временно купили это отсутствие. Да и тут, кажется, такая транзакция постепенно заканчивается.

А в мире покупать отсутствие ответственности вам так просто не дают, да? Вы ведь не привыкли к этому, правильно? Ведь все было по-другому. И ваши духовные наставники (нет, не Тихон Шевкунов; хотя, впрочем, и он тоже) ВЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ-КГБ всегда учили вас: ответственность никогда не наступит, Вова. Грабь, отнимай, убивай, как делали мы! И ты стал. Грабить, отнимать, убивать. И ты хочешь это делать еще и еще.

Но как только ты зашел за периметр, отведенный тебе сотней лет отрицательного отбора, что-то щелкнуло у твоего уха, не помнишь? Ты просто зашел туда, где грабить, отнимать и убивать безнаказанно нельзя.

Сначала тебе пробовали спокойно объяснить, просто как пациенту. Потом, убедившись в том, что ты реально буйный и очень опасен, накинули смирительную рубашку.

Вова, санкции были введены за твой международный терроризм и за твои военные преступления. И требовать их отменить ты не можешь, Вова. Но у меня для тебя есть новости еще хуже. Для тебя лично.

На всей Земле нет таких денег, которые ты мог бы отдать за то, чтобы избежать ответственности за совершенные тобой преступления.

И знаешь что, Вова? Это для тебя и твоих подельников из твоей ОПГ новости плохие. Но не для людей. Для людей эти новости очень даже хороши! И ты ответишь за все.

И перестань засирать мозги людям: ты не сможешь победить правду и изменить ход истории. Тебя никто не боится.

А ведь все могло быть по-другому, Вова... Хотя... могло ли? Для майоришки КГБ...

Слава Рабинович, «Фейсбук»