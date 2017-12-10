Минчанка попросила вернуть остановку и переход возле ТЦ «Замок» 7 10.12.2017, 22:11

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2 декабря на переходе у ТЦ «Замок» грузовик насмерть сбил 11-летнюю девочку.

9 декабря в администрацию Центpального района позвонила жительница дома №75 на проспекте Победителей и попросила вернуть пешеходный переход и остановку возле ТЦ «Замок», рассказывает информационный городской портал «Минск-Новости».

Свою просьбу женщина обосновала тремя проблемными вопросами.

1. Пожилым людям тяжело добираться в Веснянку из торгового центра.

2. По словам звонившей, некоторые люди через остановку возле торгового центра добирались до больницы №7 на Орловской.

«Выходили из общественного транспорта на ликвидированной остановке и через площадь переходили на остановку на ул. Орловской, где и пересаживались на транспорт, следующий до учреждения здравоохранения. Теперь такой возможности они лишились», – пишет «Минск-Новости».

3. Женщина напомнила, что людям теперь предлагают пользоваться остановкой возле Дворца Независимости. По ее словам обилие людей с пакетами из торгового центра возле такого знакового объекта будет выглядеть крайне неэстетично.

Заместитель администрации Центрального района Анна Маевская пообещала передать мнение женщины городским властям.