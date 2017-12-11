«Дайте мне нормальную зарплату – и я пройду этот техосмотр» 31 11.12.2017, 12:07

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Белорусские водители доказывают ГАИ свою правду.

Журналисты ABW.BY побывали в рейде с ГАИ. Увиденное они описали в своем репортаже:

"ЗИЛ, который въехал в группу людей, идущих по пешеходному переходу в Минске, наделал много шума. Сообщения о подобных инцидентах то и дело поступают из других стран, но там в таких случаях первым делом чаще всего ищут признаки теракта. В Минске же все было банально: у старого грузовика по предварительной версии отказали тормоза. Но, даже не озвучив точную причину произошедшего, Следственный комитет отметил тот факт, что грузовик с 2015 года не проходил техосмотр.

Как часто бывает в нашей стране, после этого началось "принятие мер": закрыли пешеходный переход, где все произошло, даже несмотря на недовольство горожан, им пользовавшихся, а позже взялись за контроль транспорта. С 10 по 30 декабря по республике объявлена "двойная декада" проверки автомобилей на предмет прохождения техосмотра, в ходе которой ГАИ обещает применять к нарушителям самые строгие меры воздействия.

За день до начала профилактических мероприятий корреспондент ABW.BY напросилась на дежурство с одним из экипажей ГАИ Минского района. Несмотря на то что это был выходной день, когда коммерческого транспорта на дорогах гораздо меньше, чем в будни, поразмышлять было над чем.

Наш экипаж был ориентирован на контроль за соблюдением сроков техосмотра и состоянием покрышек.

"С резиной в этом году ситуация лучше, чем в предыдущие, - отмечает один из инспекторов. - А вот с техосмотром беда ".

Собственно никаких новых откровений по сравнению с предыдущими годами насчет ТО мы не услышали. С тех пор как к этой, в общем-то, не самой бессмысленной процедуре "привязали" госпошлину, многие выбирают добровольный отказ и от того, и от другого. При этом владельцы машин признаются: автомобиль исправен, но денег жалко. Даже штрафы не меняют ситуацию: наказание за первое нарушение и даже за повторное в течение года для некоторых все равно дешевле, чем сумма, которую надо выложить за техосмотр и госпошлину. Одним словом, кому сделали лучше - непонятно. И похоже, что в рядах сознательно отказавшихся от этой процедуры с каждым годом лишь прибывает.

Местом для проведения контроля экипаж ГАИ выбрал одну из дорог поселка Сеница. Наметанный глаз инспектора умело выхватывал в потоке нарушителей, а нам оставалось только гадать, что это: профессиональный навык или просто нарушителей в общей массе столько, что кого ни останови - что-то да найдется?

Забегая вперед, отметим, что из общего количества остановленных за время рейда автомобилей нарушителей оказалось процентов семьдесят. Инспекторы признаются, что за годы практики вырабатывается умение "сканировать" автомобиль глазами и с расстояния, позволяющего "прочесть" лицо водителя и оценить "совокупность определенных признаков", принять решение об остановке того или иного автомобиля. Кроме того, по словам стражей порядка, с такого же расстояния видно, пристегнут ли водитель. К слову, за время нашего рейда в двух случаях именно ремень стал причиной остановки.

Возвращаясь к проблеме техосмотра, а он действительно стал проблемой последние годы, так что данная формулировка не будет ошибочной, инспекторы отмечают, что чаще всего этим грешат, конечно же, старые автомобили. И подтверждение этому мы получили в первые же минуты.

Водитель остановленного VW Passat B3 был уличен сразу в двух нарушениях: ТО и резина, причем ТО - повторно в течение года. Автомобиль был куплен летом 2016 года, с тех пор его хозяин даже не предпринимал попыток пройти техосмотр.

В итоге по совокупности нарушений водитель получил штраф в размере 2,5 базовой величины: 2 - за ТО, 0,5 - за резину.

Несколько претензий было у инспекторов и к водителю Ford Escort.

Первая касалась того, что транзитные "номера" находятся не в рамках, для этого предназначенных. Потом выяснилось, что "транзиты" и вовсе просрочены. Водитель объяснил все тем, что после покупки автомобиля попал в мелкое ДТП и ремонтировал машину, поставить ее на учет "не успел".

Позитивный молодой человек на немолодом Opel Astra с надписью "Айболит" на крышке багажника сказал, что машиной "пользуется редко", в основном для выезда по вызовам. Он оказался ветеринарным врачом и, как сам уточнил, - хирургом. Автомобиль не проходил техосмотр с 2016 года.

У Audi A4, который также был на транзитных "номерах", все было в порядке, кроме летних покрышек. Водитель оказался словоохотлив, стал рассказывать о том, что машина знакомого, едет на рынок, а сам-то он очень сознательный и понимает, что дорога "ну ее!" и произойти может всякое.

На фоне этих людей приятно выделился хозяин "Волги". Еще до проверки документов у водителя инспектор отметил, что "ценители старины" в большинстве своем правильные, и если автомобиль внешне ухожен, то и с документами, как правило, полный порядок.

Так оно и вышло. Автомобиль не только прошел техосмотр, но и был "обут" в зимнюю резину, пусть в "Белшину", но не "убитую".

Давно не новость, что в плане отказа от ТО к владельцам старых автомобилей примкнули и водители относительно "свежих" машин. Причина - необходимость единовременной уплаты госпошлины на два года вперед. Если это не малолитражка, то с учетом стоимости самой процедуры техосмотра кругом-бегом выходит более 300 рублей. А если еще и сама машина куплена в кредит…

Об этом инспекторы знают и такие автомобили также останавливают. Правда, во время нашего рейда все остановленные авто из категории "свежих" оказались с техосмотром и на зимней резине.

Три из почти десятка "свежих" проверенных были автомобилями-такси. Таксисты, как известно, больше остальных считают несправедливым тот факт, что от них требуют проходить ТО два раза за год.

Тем не менее ни Nissan Almera, ни Geely SC7, ни Renault Logan задерживать было не за что.

Памятуя о том, что грядущие проверки на дорогах затронут в большинстве своем грузовой и пассажирский транспорт, инспекторы обращали внимание и на коммерческую технику.

Первый же МАЗ, украшенный хозяином лучше любой столичной елки, хотя и вызвал подозрение, но оказался "чист". Грузовик принадлежит частному лицу, техосмотр прошел своевременно, а у водителя даже не было записей в талоне предупреждений.

К водителю желтого Iveco также не было бы претензий, если бы не обнаружилось, что 6 декабря истек срок действия водительского удостоверения.

"Если вы, не дай бог, попадете в ДТП, то это все равно, что у вас нет "прав". Вы это понимаете?" - начали взывать к благоразумию водителя инспекторы.

Водитель утверждал, что он наемный рабочий, автомобиль принадлежит "ипэшнику", перед выездом на работу мужчина прошел все необходимые процедуры, а почему механик не обратил внимания на просроченные "права" - неизвестно.

Водитель микроавтобуса Citroёn Jumper с рекламой услуги по бурению скважин сразу же стал жаловаться на невысокие доходы. Автомобиль 2011 г.в., платить госпошлину за него нужно на два года вперед. "Дайте мне зарплату хоть те же 500 долларов - и я пройду этот техосмотр!" - сокрушался он.

Возможно, картина была бы несколько иной, если бы автолюбители, завидев издалека патруль, не сворачивали с намеченного пути. Как отметил инспектор, отсутствие техосмотра - одна из причин этого.

Других, наоборот, патруль не сдерживал в нарушениях. Водитель этого BMW, что называется, под самым носом пошел на обгон в запрещенном месте, недалеко от пешеходного перехода. Техосмотр у автомобиля пройден, резина зимняя имеется, но совершенное нарушение будет серьезнее отсутствия ТО. Мужчина вину свою признал, сказал, что спешил.

Водитель VW Polo, также вышедший на обгон в этом месте, даже остановился по требованию инспектора на левой обочине.

Как показали отдельно взятые полтора часа отработки одной дороги в Минском районе, у каждого третьего из остановленных автомобилей обнаруживались те или иные причины для привлечения водителей к ответственности, но именно отсутствие техосмотра было самой частой из них.

Можно долго рассуждать о том, правильно ли поступают граждане, игнорирующие техосмотр. Одни считают, что эта процедура чистой воды формальность и не дает никаких гарантий. Другие, наоборот, утверждают, что сама по себе диагностика автомобиля, в том числе тормозной системы, - дело полезное. Причем за последние годы оборудование некоторых диагностических станций, во всяком случае в Минске, заметно улучшилось и позволяет проверять автомобиль не руками специалистов, а с помощью электроники. Но та самая госпошлина сводит все "плюсы" техосмотра на нет".