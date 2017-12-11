Власти Нью-Йорка: Террорист на автовокзале не достиг цели 11.12.2017, 18:24

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Подозреваемый в теракте находится в руках полиции.

Недалеко от Таймс-сквер на автобусном терминале Порт Аторити в Нью-Йорке смертник привел в действие самодельную бомбу. Сам террорист, к телу которого было прикреплено взрывное устройство, и еще три человека получили легкие травмы, пишет bbc.com.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Бласио назвал происшествие терактом, подчеркнув, что нападавший не добился своей цели.

Де Бласио добавил, что подозреваемый находится в руках полиции, он ранен, но не опасно. Властям на данный момент не известно о других подозреваемых.

Всего сообщается о четырех раненых: серьезных травм ни у кого нет.

Комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил сообщил о подозреваемом, что это 27-летний мужчина, его имя - Акайед Улла.

Автовокзал эвакуирован, там работают сотни пожарных и полицейских. Расположенные неподалеку станции метро линий А, С и Е также были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

Порт-Аторити - самый большой автовокзал в США, он обслуживает больше 65 миллионов человек в год.

Белый дом заявил, что президенту Дональду Трампу доложено о произошедшем.

"Мы не позволим им нарушить ход нашей жизни, это как раз то, чего они хотят", - заявил губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, пообещав восстановить нормальную работу нью-йоркского транспорта в ближайшее время.

Официальные лица, однако, призвали нью-йоркцев к бдительности, несколько раз повторив слоган: "если видите что-нибудь [необычное], не молчите".