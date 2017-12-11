Путин 4.0 6 Роман Гончаренко, «Немецкая волна»

11.12.2017, 20:25

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Владимир Путин

Фото: twitter

Президентская программа Путина пока неизвестна, но недавно он как бы мимоходом дал РФ указание быть готовой к войне.

России вдруг дали приказ готовиться к войне? - гадали в конце ноября некоторые СМИ, в том числе "Новая газета". Поводом стали две новости, пришедшие почти друг за другом. Сначала повод для удивления дал Владимир Путин. Государственные и частные предприятия должны быть готовы в случае войны быстро увеличить объем производства, сказал российский президент, подводя итоги учений "Запад-2017". Через некоторое время в социальных сетях появилась информация об указании школам Красноярского края подготовиться к работе "в условиях военного времени". Документ оказался подлинным, власти назвали его "рутиной".

От мобилизации на выборах…

Военная риторика - не новость для современной России, которая постоянно повторяет об угрозе со стороны Запада. Тем не менее многие удивились. "Новая газета" называет одной из возможных причин запланированные на март 2018 года президентские выборы. То, что Путин пойдет на четвертый срок, долго было секретом Полишинеля, пока он сам не объявил об этом 6 декабря.

Эксперты также указывают на предстоящие выборы. "Я не верю, что Россия готовится к войне, - говорит британский историк Марк Галеотти. - На самом деле это - центральная часть путинского легитимационного нарратива, этот барабанный бой о том, что внешний мир настроен враждебно и нужно бросить все ресурсы на защиту родины".

С приближающимися выборами Москва будет подчеркивать именно этот аргумент, чтобы мобилизовать избирателей на участки, считает Галеотти.

…до мобилизации как части стратегии безопасности

Военный эксперт Стивен Блэнк из аналитического центра "Американский совет по внешней политике" в Вашингтоне разделяет тезис о выборах, но считает, что речь идет о части более крупной мозаики. "Российское правительство годами считает, что находится в состоянии войны с Западом", - говорит специалист по России. По его мнению, мобилизация - важная часть российской стратегии национальной безопасности.

Похоже видит ситуацию и Александр Гольц. "Ситуация "осажденной крепости" - идеальные условия для президентской кампании, - говорит московский военный эксперт. - Беда в том, что с завершением президентской кампании ни эта риторика, ни это планирование никуда не денутся". По словам Гольца, они надолго останутся приоритетами российского руководства.

Поворотный момент- аннексия Крыма

"В России одержала победу точка зрения, что война возможна, и к ней надо готовиться настоящим образом", - говорит Александр Гольц. Решающую роль, по его мнению, в этом сыграла аннексия Крыма в 2014 году и "участие в секретной войне в Донбассе". Россия отрицает военную помощь сепаратистам в Донецке и Луганске.

При этом Россия готовится к войне так, как это делал СССР - ведет мобилизационную подготовку, отмечает Гольц. По его словам, например, про школы в засекреченной части указаний, возможно, написано, что в случае войны там должны быть сначала развернуты призывные пункты, а затем - госпитали.

Противником в случае возможной войны в России считают Запад, уверен Гольц: "Главные военные силы выдвигаются на запад и юго-запад". РФ сейчас создает три новые дивизии между Смоленском и Ростовом. Кроме того, в западной части страны воссоздана танковая армия. Стивен Блэнк полагает, что и Украина для России является "частью Запада".

Хлеб и бункеры

После крымской аннексии Россия ускорила модернизацию своей армии. Еще до нее, в конце 2013 года, министерство обороны объявило о строительстве в Москве Национального центра управления обороной, который в военное время назывался бы "Ставка верховного главнокомандования". Тогда российские журналисты гадали, готовится ли их страна к войне. Центр был в рекордные сроки построен и заработал в конце 2014 года. Теперь россияне почти ежедневно видят выглядящее суперсовременным помещение в новостях на телевидении, когда речь идет, например, о российской военной операции в Сирии.

Другие сферы жизни тоже готовят к военному положению. Особенно в 2016 году было много новостей, в которых упоминалось о "военном времени". Так, в ходе одних военных учений была среди прочего проверена работа финансовой системы и системы коммуникаций. Другие учения протестировали, как военные выполняют руководство гражданской администрацией. В заголовки новостей попали сообщения из Санкт-Петербурга, где власти утвердили запасы продовольствия, в том числе суточные рационы хлеба, и из Москвы - о готовых к работе по назначению бомбоубежищах. Одно из последних мероприятий - в феврале 2017 года парламент внес изменения в закон о мобилизации, возложив персональную ответственность за ее проведение на чиновников в субъектах федерации.

Непонятно, были ли связаны с подготовкой массовые эвакуации осенью. Вся Россия гадала, почему по всей стране десятки тысяч людей были выведены из школ, торговых центров и кинотеатров в безопасное место. Это были не учения, а анонимные звонки о минировании, заявили тогда власти.

"Агрессивная форма защиты"

Марк Галеотти считает действия России "частью модернизации" в сфере безопасности. "Когда я общаюсь в Москве с представителями силовых кругов, то они искренне верят, что Россия в опасности, что Запад (Америка) хочет подорвать Россию как супердержаву и вызвать мягкую смену режима, - говорит эксперт. - В эту небылицу действительно верят". По его словам, речь идет об "агрессивной форме защиты", и это "вызывает беспокойство".

"Новая газета" сравнивает нынешнюю ситуацию в России с чеховским ружьем, которое должно выстрелить в последнем акте: "Классическое ружье торжественно вывесили на стену".

Роман Гончаренко, «Немецкая волна»