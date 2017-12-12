ИП о декрете №7: Баба Маша, которая юбки подшивает, будет этот налог платить? 2 12.12.2017, 9:28

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Предприниматели жестко раскритиковали власть на форуме в Минске.

«Это полный ПЦ». Такая картинка появляется на экране за спиной председателя общественного объединения предпринимателей «Перспектива» Анатолия Шумченко, пока тот подводит итоги уходящего года для ИП. «Если уже сказать о сложившейся ситуации, то сказать по народному», — объясняет глава организации. Предприниматели аплодируют чуть ли не каждому слайду и громко кричат: «Да, это мы! Это про нас!».

Журналисты tut.by сходили на очередной Форум индивидуальных предпринимателей, чтобы узнать, как ИП пережили 2017 год и каких изменений они сегодня ждут от властей.

«Поднимите зарплаты — и люди на рынки придут»

Форум предпринимателей Анатолий Шумченко начинает с переклички: сюда съехались ипэшники со всех регионов. Судя по аплодисментам, больше всего «делегатов» из Борисова. «В Борисове, кажется, больше всего проблем», — комментирует председатель «Перспективы». Зал дружно хохочет. Смеются ипэшники, кажется, над каждой шуткой организатора форума.

Чтобы объяснить, как индивидуальные предприниматели пережили 2017 год, Анатолий Шумченко презентует результаты исследования «Лучший регион для индивидуального предпринимательства Беларуси в 2017 году».

Председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко

— Если власти сделают правильные выводы, то бизнес будет жить и развиваться. Будет верным союзником в решении многих задач в экономике и политике. Если власти проигнорируют результаты и не сделают верных выводов, то не получат они ни поддержки, ни помощи. Это случится по объективным причинам, ибо бизнес поддержать не сможет, потому что окажется практически уничтоженным, — говорит со сцены Анатолий Шумченко.

Согласно исследованию, 65% ипэшников сегодня старше 45 лет. «Молодые уже все в Америке», — выкрикивает кто-то из зала. То, что торговать остаются одни «старики», а все молодые уезжают из страны, на форуме говорят многие предприниматели.

Заниматься торговлей большинство предпринимателей начали не по собственному желанию — вынудили обстоятельства. «Были врачами, инженерами, учителями, но потом потеряли работу — и ушли в предприниматели, чтобы заработать копейку», — говорит Анатолий Шумченко.

— Не заработать, а просто выжить! — парирует ипэшница из зала.

Главную угрозу своему бизнесу почти 60% предпринимателей видят в действиях Лукашенко и правительства. Многочисленные указы и декреты, по мнению предпринимателей, усложняют им работу. Но главная проблема для ипэшников сегодня — отсутствие торговли. «Люди вообще ничего не покупают!» — почти мгновенно реагирует зал.

— Я согласен, что сегодня стоит задуматься о том, как привлечь людей на рынки, — комментирует директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц, который не в первый раз принимает участие в Форуме.

— Поднимите людям зарплату — и они сами на рынок придут! — единодушно отвечают участники форума.

Директор департамента по предпринимательству Минэкономики Петр Арушаньянц

Либерализация не для всех

Из госорганов, помимо Минэкономики, в форуме предпринимателей участвует МАРТ. Представитель ведомства говорит в основном о недавно подписанных законодательных актах о либерализации бизнеса.

— Декрет № 7 и указ № 345 упрощают деятельность не только предпринимателям. Это касается в первую очередь упрощения порядка организации бизнеса. Нет необходимости согласования режима работы, если он не ночной, нет согласований, если вы не продаете алкоголь или табак. В частности, в указе № 345 мы пытались создать более благоприятные условия для работы в сельских и малых населенных пунктах с населением до 10 тысяч человек. Все делается постепенно — невозможно сейчас создать универсальный акт, который решит все проблемы бизнеса, — рассказал на форуме начальник аналитического управления МАРТ Павел Филиппов.

Представители МАРТ на форуме предпринимателей

Однако сами предприниматели уверены, что 7-й декрет и 345-й указ не для них: «Там нет ничего, что помогло бы нам в работе».

— Вы приняли декрет. А для кого вы его приняли? Для тех, у кого есть кошельки? Кто и так спонсирует? — выступает со своего места предпринимательница из Полоцка Тамара. — Я в бизнесе с 1994 года. Я видела, как люди лазили по мусоркам и искали пищу. Сейчас я вижу то же самое: наш народ ищет себе пищу на мусорках.

— Боюсь, как бы не вывели отсюда в наручниках, но я буду говорить честно, — начинает свое выступление ИП из Гомеля Светлана Калачева. — Вот этот закон, которым все кичатся, — это ведь смех. Для кого он? Для деревень, где три человека живет? Баба Маша, которая юбки подшивает, она будет налог платить? Да она как ничего не платила, так и платить не будет. Может, кому-нибудь это и поможет, но для всех ИП страны — это ничего.

После «разноса» нового указа предпринимательница в своем выступлении возвращается к указу № 222, против которого долго боролись ипэшники. Напомним, этот документ запрещает ИП продавать импортные товары легпрома без сопроводительных документов.

— При работе с этими документами у нас у всех весь товар будет одинаков. Страна маленькая — все будут одинаково одеты, одинаково обуты. Устраиваются скандалы, потому что я беру товар у одной фирмы, и мой сосед берет у нее же. И мы стоим друг напротив друга и торгуем одним и тем же.

ИП из Гомеля Светлана Калачева

То, что сложности у предпринимателей во многом складываются из-за общей ситуации в стране, на форуме говорят многие ипэшники. Светлана рассказывает об этом на собственном примере:

— Кто-то сказал, что в регионах зарплаты — 200 долларов. Смешно! В регионах хорошо если 300 рублей получаешь. Я торгую нижним бельем. Когда несколько лет назад появилась «Халва», я смеялась — думала, ну кто трусы в рассрочку будет покупать. А сейчас я сама поставила «Халву», потому что люди спрашивают трусы в рассрочку. Вы, власти, довели страну до этого!

«Вы еще пыточную устройте»

Во время выступления представителя МАРТ на сцену выходит ИП из Борисова Владимир Ситник. Из этого города сегодня приехал «целый автобус» — 40 человек: у них, как говорит Анатолий Шумченко, самое сложное положение. По мнению борисовских предпринимателей, власти хотят снести все рынки в городе, а ИП за свой счет планируют «переселить» торговать за город — есть место на площадке у кладбища. Такой прецедент, говорят, уже есть — этим летом закрылся местный авторынок.

ИП из Борисова Владимир Ситник рассказывает о ситуации с рынками в городе

— По неофициальной информации, мнение властей города о рынках (а крупных у нас четыре) таково: это бардак, этого быть не должно, рынки должны исчезнуть. В начале декабря, опять же по неофициальной информации, было устное распоряжение о сносе всех рынков. Начать решили с рынка «Стадион», крупнейшего и наиболее посещаемого. Почему мы решили, что такое решение о сносе есть? Косвенным подтверждением стало практически одновременное непродление договоров аренды, — описывает ситуацию, сложившуюся в Борисове, местный предприниматель.

Если в Борисове снесут четыре рынка, то без работы, по словам ИП, останется порядка двух тысяч человек. Предпринимательница Ирина встает с места, чтобы «передать настроение ИП нашего города»:

— Если нас начнут переносить за наши же деньги, люди настроены решительно. Мы устроим демарш: в одно и то же время готовы нести документы о ликвидации в исполком. После сноса рынка нам предлагают переехать на место за городом около кладбища. Я, хоть и родилась в Борисове, ни разу там не была. Разве покупатели туда поедут? Вообще, ни один Новый год ИП не могут нормально встретить: начинаются указы, декреты, проверки. Вы еще пыточную сделайте!

Представители МАРТ и Минэкономики обещают разобраться в ситуации с рынками в Борисове. Хотя, как на поверку оказывается, местные предприниматели сами еще к властям города за разъяснениями еще не обращались.

«Эпоха затянулась»

Впервые в форуме предпринимателей приняла участие советник главы Совета по развитию предпринимательства Татьяна Быкова.

— Прежде всего я хочу сказать, что и государство, и общество должны высказать благодарность людям, которые так долго в этом бизнесе. Это действительно целая эпоха — 20 лет. Но эпоха эта затянулась. Наверное, период развития такого стихийного предпринимательства в нашей стране является самым продолжительным, если сравнивать с соседними странами. Я недавно вернулась из Польши, и они в этом отношении шагнули далеко вперед. Хотелось бы, чтобы такая перспектива была и у нашего бизнеса. Форум я рассматриваю как возможность ведения нормального диалога: я понимаю, что сейчас тяжелое время, но именно вы, предприниматели, должны сказать, что сделать, чтобы стало лучше. Вы должны решить, что сделать, чтобы не застыть в 90-х годах.

Советник главы Совета по развитию предпринимательства Татьяна Быкова

Татьяна Быкова советует ИП решать проблемы без эмоций, а четко, по алгоритму и с приведением конкретных фактов и доводов.

— Чем более глубоко проработан вопрос, тем эффективнее будет результат. Например, согласно статистике, сейчас ИП дает 2,3% в бюджет. Если вы покажете, что можете давать 2,9% или 3%, это будет фактором, чтобы государство пошло на уступки. Может, сначала власти что-то потеряют, но в перспективе выиграют.

Основные требования ипэшников к властям остались неизменны. Требуют отменить указ № 222 и ввести вместо него патент. Это решение, согласно опросу «Перспективы», поддерживает 79% ИП. Предприниматели также требуют запретить изъятие и конфискацию их товара, снизить штрафы на 50%, ввести мораторий на любые виды проверок на пять лет и т.д.

Также предприниматели недовольны тем, что должны уплачивать взносы в ФСЗН, даже если приостановили свою деятельность. «На наш взгляд, должен быть принцип разумности в данном вопросе для ИП: не работаешь — не платишь!» — говорится в резолюции форума предпринимателей.

Недовольны предприниматели и ситуацией с арендой — они требуют установить барьер для повышения ставок арендной платы и привязать его к инфляции, а также исключить практику привязки договоров аренды к иностранным валютам.

Участники форума требуют не расширять перечень товаров для чипирования или маркировки. И в очередной раз требуют обратить внимание на предпринимателей из Средней Азии, которые, по их мнению, торгуют с нарушением законодательства.