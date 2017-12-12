Не дадим скапитализдить! Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

12.12.2017, 10:11

Антон Орехъ

Можно ли выиграть два раза одну и ту же войну?

Да одну и ту же войну можно выиграть хоть сто раз! Мне кажется, что Великая Отечественная вообще толком не закончилась – потому что мы говорим о ней ежедневно и постоянно одерживаем Победу. Но в Сирии теперешняя победа как минимум вторая. Ведь еще в марте 2016 года войска уже выводили. И тогда Путин говорил, что задачи в Сирии в целом выполнены. А что значит выполнение задачи на войне? Только то, что враг повержен. Но прошел 21 месяц! И мы снова победили террористов. А Родина ждет своих сыновей домой. Есть ли у вас уверенность, что следом за второй победой над ИГИЛ не последует третья, четвертая, пятая? Пальмиру неоднократно освобождали и давали праздничные концерты – можно еще и Сирию целиком освободить пару раз. Главное, чтобы по меткому выражению неповторимой Марии Захаровой нашу победу не «скапитализдили» наши партнеры по борьбе с мировым злом. Нашу победу мы скоммуниздим сами! Вот эти самые партнеры, между прочим, не торопятся выводить свои войска. У них война почему-то продолжается.

Но мы живем в эпоху виртуальных достижений. В конце концов, никто из нас в Сирию не поедет, чтобы лично проверить, как там обстоят дела, и мы будем знать о происходящем там только то, что нам расскажут телевизор, Путин, Шойгу и Мария Захарова. А знаменитые художники из Генштаба нарисуют еще несколько выдающихся бомбардировок, скапитализдив их из компьютерных игр, голливудских боевиков или с кадров натовских беспилотников. Меня же пока волнуют два вопроса, помимо того, на кой черт мы вообще полезли в Сирию и за что там воевали. Но сегодня меня больше волнует уже цена, которую мы заплатили. И речь не о миллиардах рублей, которые пригодились бы и дома. Речь о человеческих жизнях. В Минобороны не дураки. Еще когда началась война в Донбассе, все потери Вооруженных сил были засекречены. Потому что без потерь войны не бывает даже в виртуальную эпоху.

Ну, так сколько же мы потеряли в Сирии? 40 человек, как уверяет само министерство? Или 64, как подсчитали наши журналисты по совокупности всех данных? Или 131, как утверждает западная пресса по своим данным? Или вам кажется, что это вообще не важно? Потому что в Великую Отечественную столько гибло каждую минуту и теперь для нас несколько десятков человек – это нечто вроде сдачи или чаевых? А второй вопрос у меня прикладной. Что вообще значит «победили ИГИЛ»? Если эта организация террористическая, то ее нельзя просто взять и разбомбить или задавить танками. Какие-то отряды бандитов уничтожить можно, но терроризм – это, прежде всего идея. Это почва, на которой вместо одного убитого боевика могут тут же вырасти еще трое. И бомбить их можно до бесконечности, если не устранить саму причину террора. Поэтому не удивлюсь, если и мы, и Штаты еще не раз триумфально выиграем эту войну.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»