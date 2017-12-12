Налоговая принялась за школьников 18 12.12.2017, 10:29

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Во всех школах Беларуси детям расскажут, как надо платить налоги.

Семнадцать не совсем обычных сказок. Свет увидела вторая книга «Детям о налогах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Через приключения рыжей девочки Лили и ее Кота авторы пытаются сформировать у детей первое представление о финансах и налогах. Издание будет распространяться бесплатно среди школьников на уроках налоговой грамотности по всей стране.

«Безусловно мы не пытаемся им сейчас заложить четкий порядок уплаты того или иного платежа в бюджет, мы пытаемся заложить основу отношения к уплате платежей в бюджет, что это хорошо и это правильно. Этим нужно гордиться», — считает Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси.

Посмотреть сказки, выпущенные в первой книге в 2015 году можно тут. В них рассказывали о сортировке мусора, пенсиях и о последствиях невыплаты налогов.