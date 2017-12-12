Российские СМИ будут показывать зимнюю Олимпиаду «выборочно» 10 12.12.2017, 15:16

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Транслироваться будут только соревнования с участием спортсменов из РФ.

В России телевидение покажет зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане. Однако транслироваться будут только соревнования с участием спортсменов из РФ, сообщает DW.

Российский "Первый канал" телевидения будет показывать зимние Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане. При этом телеканал покажет только те соревнования, в которых примут участие российские спортсмены, заявили во вторник, 12 декабря, представители канала "Интерфаксу".

Ранее во вторник Олимпийские собрание РФ поддержало участие российских спортсменов, которые примут участие в Играх-2018 под нейтральным флагом.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхёнчхане и разрешил российским спортсменам выступать только под нейтральным флагом. МОК также дисквалифицировал ОКР и исключил из своего состава его главу Александра Жукова, а экс-министр спорта и нынешний вице-премьер РФ Виталий Мутко пожизненно отстранен от исполнения любых функций в олимпийском движении.