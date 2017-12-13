Как бастуют белорусские автомобилисты 48 13.12.2017, 7:42

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Почти половина белорусских автомобилей вовремя не прошли техосмотр.

В последние годы все больше белорусских автовладельцев «бойкотируют» прохождения гостехосмотра. 1,2 миллиона автомобилей — а это почти половина от общего количества зарегистрированных в Беларуси — вовремя не прошли техосмотр. Эти цифры озвучил заместитель начальника УП «Белтехосмотр» Владимир Пиульский.

Власти апеллируют к тому, что прохождение техосмотра - залог безопасности на белорусских дорогах. Но ведь одноразовая диагностика не является гарантией того, что автомобиль не станет неисправным в течение года и не спровоцирует ДТП.

С 1 января 2018 года в Беларуси вырастет базовая величина, а значит вырастет и стоимость заветного сертификата.

Техосмотр - не единственная пошлина, которую приходится платить автомобилистам: дорожный налог, дорогостоящая страховка. Все это изрядно бьет по кошелькам простых белорусов.

Так ли важен пресловутый техосмотр, или это очередной способ вытащить из белорусов деньги? Сайт Сharter97.org поговорил на эту тему с экономистом, руководителем аналитического центра «Стратегия» Леонидом Заико:

- Гостехосмотр - это отсталый советский синдром, который возвращает в «светлые» времена строительства коммунизма. Тогда в милицию и ГАИ набирали людей из сельской местности. Получив погоны, они начинали прессинговать «городских» различными техосмотрами, брали взятки и выдумывали всякие поборы.

Подобная практика сохранилась и в Беларуси. Все знают, что у нас в стране получить заветный сертификат о пройденном техосмотре стоит $30. И тут никакую роль не играет техническое состояние автомобиля. Эту информацию мне сообщили «прожженные» взяточники и взяткодатели.

А теперь взглянем на мировой опыт. Даже в такой «высокоразвитой» и «европейской» стране, как Бурунди, никаких техосмотров нет. Люди, которые придумали так называемый техосмотр, абсолютно не разбираются в современных автомобилях.

Российские специалисты опубликовали данные исследований, согласно которым количество аварий, связанных с техническим состоянием автомобилей, составляет только 2% от всех ДТП. Российская полиция насчитала 15%. Я считаю, что если бы количество аварий по причине технической неисправности транспортных средств составляло 30% - можно бы было говорить о необходимости обязательного техосмотра.

Но ведь каждый водитель следит за исправностью своего автомобиля. Только самоубийцы этого не делают. Если мы имеем дело с самоубийцами - то их нужно взять на учет и проводить среди них техосмотры.

- Получается, что в этой ситуации не идет речь о безопасности участников дорожного движения, а только о попытке нажиться за счет автовладельцев?

- Совершенно верно. Это абсолютно бесполезная вещь. Если мы хотим бороться с коррупцией в стране - мы должны исключать подобные лазейки для взяточников. Конечно, если страховые компании захотят, то они могут проводить подобные техосмотры. Это можно делать в целях определения размера страхового полиса и рисков. А делать из этого какую-то «обязаловку» - не больше, чем попытка прикрыть шкурные интересы.

- Техосмотр - это не единственный побор, который приходится платить нашим автовладельцам. Тут можно вспомнить и растаможку, и страхование автомобилей, пресловутый дорожный cбор...

- С этим дорожным сбором особый случай. В 90-х годах я лично писал обращение, чтобы включить дорожный сбор в цену на бензин. Потому что условный дядя Вася, который ездит на мотоцикле по деревне Пупки, за свою жизнь никогда не видел асфальта. Человек всю жизнь ездит по гравийной дороге, а с него требуют дорожный сбор.

В то время идиотизм достиг высочайшей степени. В кабинетах сидели тетки и дядьки, которые считали кубики (объем двигателя в кубических метрах – прим.), сейчас этот идиотизм продолжается в том, что считают килограммы удельного веса автомобиля.

Ужасная безграмотность, они берут некий «максимальный вес», от которого будет зависеть величина дорожной пошлины. Хочется сразу спросить, а какую цифру вы используете, когда автомобиль максимально загружен? Никто из них подобные расчеты не делал.

Дорожный сбор все-таки включили в цену на бензин, а сейчас его второй раз включили в пошлину на участие в дорожном движении. Произвели двукратное изъятие средств. Автомобилистов просто обирают до нитки.

- Если перейти от частных случаев к общему, то у нас сплошь и рядом подобные «завуалированные» поборы. Начиная от скандально известного налога на «тунеядство» и заканчивая «налогом на Google», который у нас готовятся ввести. Как можно прокомментировать подобное «законотворчество»?

- Это меры, которые направлены на то, чтобы молодые и талантливые люди начали уезжать из Беларуси. Никто такое дурацкое правительство терпеть не будет. Кончено, всем уехать не удастся. Те, у кого не выходит «голосовать ногами» - просто бойкотируют подобные указы. Это и показывают данные о том, что половина белорусов ездят без техосмотра.

Нашим чиновникам не нужно ничего выдумывать. Умные люди давно все посчитали и решили. Давайте платить дорожный сбор, исходя из частоты использования автомобиля. Пользуется человек автомобилем три месяца - платит за три месяца.

Мое предложение - убрать все это безобразие и включить в цену на бензин, как это делают в цивилизованных странах. А по-большому счету, нужно отменить все эти дорожные сборы, ведь любое правительство в военном, социальном, экономическом плане заинтересовано в качестве дорог и развитии инфраструктуры. И дороги у нас для всех, а не только для чиновников.