Белорусский тренер возглавит одну из команд на Матче звезд КХЛ - 2018 13.12.2017, 7:51

Минское «Динамо» будет представлено защитником Марком-Андре Граньяни.

Стали известны главные тренеры сборных четырех дивизионов, которые 13 и 14 января 2018 года примут участие в Мастер-шоу и Матче звезд КХЛ — 2018 в Астане, сообщает официальный сайт КХЛ.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Олег Знарок (СКА), дивизиона Тарасова — Игорь Никитин (ЦСКА), дивизиона Харламова — Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс»), дивизиона Чернышева — Андрей Скабелка («Авангард»).

Вторые тренеры команд будут названы в ближайшее время.

8 декабря были сформированы окончательные составы команд на Матч звезд КХЛ. Минское «Динамо» будет представлено защитником Марком-Андре Граньяни.

Дивизион Боброва

Вратари: Райан Заполски («Йокерит», выбор СМИ), Игорь Шестеркин (СКА, выбор КХЛ).

Защитники: Марк-Андре Граньяни («Динамо» Минск, выбор болельщиков), Дмитрий Калинин («Спартак», выбор болельщиков), Патрик Херсли (СКА, выбор СМИ), Сами Лепистё («Йокерит», выбор КХЛ).

Нападающие: Эли Толванен («Йокерит», выбор болельщиков), Илья Ковальчук (СКА, выбор болельщиков), Никита Гусев (СКА, выбор СМИ), Микс Индрашис («Динамо» Рига, выбор КХЛ), Зак Бойчак («Слован», выбор КХЛ).

Дивизион Тарасова

Вратари: Юлиус Гудачек («Северсталь», выбор СМИ), Илья Сорокин (ЦСКА, выбор КХЛ).

Защитники: Стаффан Кронвалль («Локомотив», выбор болельщиков), Никита Нестеров (ЦСКА, выбор болельщиков), Войтех Мозик («Витязь», выбор СМИ), Илья Никулин (ХК «Динамо» Москва, выбор КХЛ).

Нападающие: Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор болельщиков), Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», выбор болельщиков), Павел Падакин (ХК «Сочи», выбор СМИ), Брэндон Козун («Локомотив», выбор КХЛ), Денис Паршин («Торпедо», выбор КХЛ).

Дивизион Харламова

Вратари: Эмиль Гарипов («Ак Барс», выбор СМИ), Илья Ежов («Нефтехимик», выбор КХЛ).

Защитники: Андрей Марков («Ак Барс», выбор болельщиков), Крис Ли («Металлург», выбор болельщиков), Никита Трямкин («Автомобилист», выбор СМИ), Чарлз Геноуэй («Лада», выбор КХЛ).

Нападающие: Сергей Мозякин («Металлург», выбор болельщиков), Владимир Ткачев («Ак Барс», выбор болельщиков), Дэн Секстон («Нефтехимик», выбор СМИ), Пол Щехура («Трактор», выбор КХЛ), Павел Варфоломеев («Югра», выбор КХЛ).

Дивизион Чернышева

Вратари: Алексей Красиков («Сибирь», выбор СМИ), Магнус Хелльберг («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ).

Защитники: Кевин Даллмэн («Барыс», выбор болельщиков), Филип Ларсен («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Евгений Медведев («Авангард», выбор СМИ), Егор Мартынов («Авангард», выбор КХЛ).

Нападающие: Найджел Доус («Барыс», выбор болельщиков), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Алексей Бывальцев («Амур», выбор СМИ), Владимир Ткачев («Адмирал», выбор КХЛ), Линден Вей («Барыс», выбор КХЛ).

Также определились судьи, которые будут работать на матчах турнира сборных: главные арбитры Сергей Кулаков, Сергей Гусев, линейные арбитры Иван Сазонов, Александр Садовников.

Неделя звезд хоккея пройдет с 10 по 14 января в Астане и включит в себя матчи лучших представителей трех лиг. 10 января состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги, 11 января — Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги, 13 и 14 января — Мастер-шоу и турнир с участием сборных четырех дивизионов КХЛ.

Билеты на мероприятия в рамках Недели звезд хоккея — 2018, в том числе Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ, можно приобрести на официальном сайте и в кассах «Барыс Арены».