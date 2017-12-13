На Лукишской площади Вильнюса появится «Погоня» 13.12.2017, 11:54

Правительство Литвы решило таким образом почтить память борцов за независимость.

Cейм Литвы 12 декабря в первом чтении одобрил проект закона, согласно которому на столичной Лукишкском площади должен появиться памятник Витис (Погоня).

За проект, который теперь будут обсуждать комитеты, проголосовали 43 депутата, 5 были против, 4 воздержались, пишет Delfi.

Ранее сообщалось, что комиссия и большинство жителей Вильнюса поддержала идею молодого скульптора Андрюса Лабашавскаса - холм с мемориальной стеной, символизирующие партизанские бункере и лес. Этот мемориал предполагалось сделать в память о послевоенных литовских партизанах.