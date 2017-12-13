Дмитрий Кременецкий: Мой иск - против КГБ 4 13.12.2017, 18:06

2,199

Дмитрий Кременецкий

Фото: «Радыё Свабода»

«Молодофронтовец» требует моральной компенсации за время проведенное на Володарке.

Активист «Молодого фронта» Дмитрий Кременецкий потребовал компенсации морального вреда за время, проведенное в СИЗО по «делу патриотов», пишет «Белсат».

Кременецкий сообщил, что изначально подал в суд на силовиков и следователей, но после, по его словам, единственным ответчиком остался КГБ.

Заседание, которое состоялось сегодня в суде Московского района Минска - уже не первое, это продолжение рассмотрения жалоб Кременецкого, но сейчас как ответчик фигурирует Министерство финансов. По крайней мере, так указано в списке заседаний.

Как сообщает корреспондент из судебного зала, здесь присутствовал и представитель Минфина. Он утверждает, что «не видит оснований удовлетворить иск» Кременецкого.

«Я решил судиться, потому что они закрыли меня и просто держали на Володарке почти 10 суток, затем дело против нас остановили. Соответствующее постановление мне пришло 2 июня, тогда же я подал жалобу на Следственный комитет. И вот с лета тянутся суды. Это происходит из-за бюрократии: требуют много различных документов », - сказал «молодофронтвец».

Он отметил, что «фактически это иск к КГБ», но ответчиком выступает Минфин, так как именно это ведомство имеет полномочия выплачивать моральную компенсацию.

Кратко выступил и представитель КГБ, который также был на суде.

«Ничего по сути дела он не говорил, просто заявил, что КГБ иск не поддерживает и все», - рассказал Кременецкий.

Судья Антипчук объявил, что решение по делу будет вынесено завтра в 9:00.

Активиста Молодого фронта, активного участника обороны Куропат Дмитрия Кременецкого задержали 23 марта и предъявили ему и ряду других «молодофронтовцев» обвинение в «подготовке массовых беспорядкам».