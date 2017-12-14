Германия: Через Адвент – к Рождеству 14.12.2017, 12:53

В предрождественский период Германия преображается – не только в городах, но даже и в самых маленьких селах.

Адвент – это время ожидания Рождества Христова. Начинается он за четыре недели до Рождества, в зависимости от календаря, в воскресный день с 27 ноября до 3 декабря.

В 2017 году первое «адвентское» воскресенье приходится на 3-го декабря, пишет «Бобруйский курьер».

Адвент: подробности

Advent от латинского «аdventus», что означает «прибытие». То есть – ожидание рождения Иисуса Христа. Считается, что предрождественское время впервые приобрело свой особый статус еще в четвертом веке, когда в 380 году на Сарагосском соборе были установлены правила посещения богослужений – с 17 декабря до праздника Богоявления.

В 524 году совет католического духовенства установил срок Великого Поста в четыре недели.

В немецких храмах во время Адвента ранним утром служится Святая Месса в честь Пресвятой Девы Марии. Символом мессы является зажженная свеча, которая освещает путь идущих в церковь до восхода солнца. И чтобы свеча не погасла, ее помещают в специальный фонарик с прозрачными окошками.

Адвент делится на два календарных этапа. С первого воскресенья до 16 декабря, – он посвящен размышлениям о грядущем Втором пришествии Иисуса Христа. С 17 до 24 декабря – эти дни являются непосредственной подготовкой к празднованию Рождества Христова и посвящены воспоминанию о первом пришествия Иисуса Христа в мир – Боговоплощении.

На период Адвента приходится ряд праздников святых – св. Барбары, св. Николауса и других.

Все воскресенья Адвента приравнены по своей значимости к великим праздникам. И если на воскресенье Адвента выпадает какой-либо иной праздник, он переносится на понедельник.

Как это происходит – в Германии

В этот предрождественский период Германия преображается – не только в городах, но даже и в самых маленьких селах. Всюду на улицах ставят высокие хвойные деревья, украшенные гирляндами. В магазинах, торговых центрах – «нарядные» искусственные ели.На подоконниках в домах, когда стемнеет, размещают дуги с зажженными свечами. Подсвечники украшают орнаментами или картинками на рождественскую тематику.

Центральные улицы сел и городов также украшаются дугами со световыми гирляндами, фонариками, игрушками.

В торговых центрах, которые работают по такому случаю допоздна, играет веселая рождественская музыка…

Яркое освещение домов и улиц, запах хвои, оживленная торговля в вечернее время (ярмарки, киоски с глинтвейном, сладостями и подарками) – все это создает особую, праздничную атмосферу.

Адвент – в немецких семьях

Адвент – время всеобщей «охоты» немцев за рождественскими и предрождественскими подарками для друзей и близких.

Причем, сладости, елочные украшения, рождественские календари принято дарить на протяжении всех четырех недель Адвента. А вот подарки «повесомее» – кладут под установленную дома елку и дарят именно на Рождество. Или – привозят с собой, если едут встречать Рождество к родителям или – к уже взрослым детям.

Традиции дарить рождественские календари – более 100 лет. Календари представляют собой 24 пронумерованных дня-«ячейки». По сути, они являются коробками с конфетами: в каждой пронумерованной ячейке находится конфета или маленькая шоколадка, – шоколадная фигурка.

Перед Рождеством в немецких семьях стряпают «plätzchen» – печенье (или – сладкие кексы), и у каждой хозяйки – свой, «коронный», рецепт его приготовления, свои «формы» для него.

«Плэцхен» – могут быть с ванилью, корицей или миндалем; они посыпаны сверху школадной или ореховой крошкой, маком или сахарной пудрой. В итоге трудов немецких хозяек и помогающих им детей выпечка получается не только очень вкусной, но и разнообразной по форме: в виде звездочек, ангелочков, сердечек, колокольчиков, цветов, елочек, осликов, коников, подковок…

Кроме «плэцхен», в немецких семьях в эти праздники пекут пряники с начинкой и без нее, фруктовый хлеб, фаршированные орехами пироги… Все это имеет место быть во время Адвента – к большой радости детей и взрослых.

Когда за столом во время ужина собирается вся семья, у камина или на подоконнике зажигаются праздничные свечи.

Рождественский венок – также типичное для немецких домов украшение в предрождественское время. Он сделан из еловых веток, имеет четыре вплетенные в него свечи; его закрепляют где-нибудь в комнате вертикально или устанавливают на стол.

В первое из четырёх воскресений Адвента на нем зажигается первая свеча, на следующей неделе – вторая и так – до четвертой свечи.

Немцы обожают украшать к Рождеству свое жилище. На окна, на балконы вешаются рождественские звезды, ставятся свечи, фигурки животных… И все это – сверкает, светится!

Многие семьи 24 декабря идут в церковь – послушать рождественскую службу, рождественские песни, посмотреть театрализованное выступление детей.

Ну а рождественским вечером вся семья собирается вместе за общим столом: дети и родители в этот день всегда вместе.

А потом начинается «взаимное» вручение подарков – книги, парфюм, картины, дорогая одежда… и – опять сладости. Как же без них, ведь в Германии так их любят!