Как Николай Радзивилл Сиротка открыл первый банк в Беларуси 15.12.2017, 9:14

Произошло это более 400 лет назад.

14 декабря прошла презентация первой книги об истории банковского дела в Беларуси - начиная с IX века и заканчивая современностью. Инициатором создания книги «Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя» стал Беларусбанк, пишет kp.by.

- Презентация проходит накануне важного события - 95-летия Беларусбанка. На государственном уровне 2017 стал Годом науки. Мы посчитали, что эти два факта должны найти отражение в каком-то проекте, - рассказывает председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Виктор Ананич. - Наш банк - старейший в стране, но история банковского дела в Беларуси не ограничивается 95 годами. Чему учит книга? Во-первых, что не стоит хранить деньги дома или закапывать в землю. Во-вторых, финансовые отношения на территории Беларуси возникли вследствие торговых отношений, путь из варяг в греки, который проходил через нашу страну, дал мощный импульс к развитию денег. Сейчас очень важно поддерживать внешнюю торговлю государства. В-третьих, финансовые отношения и учреждения возникли около 400 лет назад. Это позволило интегрироваться в банковскую систему Европы. И сейчас крайне важно использовать мировой опыт.

Авторы книги - историки Академии наук Фото: пресс-служба Беларусбанка

Три года 10 сотрудников Национальной Академии Наук собирали материалы для книги. Большой вклад сделало издательство «Беловагрупп», обратившись за информацией не только в белорусские, но и в литовские, российские, польские и украинские архивы.

- Агульны аб’ем інфармацыі, якую знайшлі вучоныя, прыблізна ў чатыры разы большы за гэту кнігу. Гэта вялікая навуковая праца. Зараз мы зрабілі прэзентацыйнае выданне, рыхтуецца праца з музеямі, для шырокай колы чытачоў мы падрыхтуем буклеты, - говорит доктор исторических наук, руководитель авторского коллектива Национальной Академии Наук Сергей Витязь.

Исследователи создали книгу о банковском деле со множеством документов и фотографий.

- Я лічу, што гэта толькі пачатак працы. Падчас даследвання мы зрабілі некалькі адкрыццяў. Так, высвятлілі дату стварэння першага банка на тэрыторыі Беларусі, - продолжает Сергей Витязь. - Ён быў створаны ў 1598 годзе ў Нясвіжы Мікалаем Радзівілам Сіроткам. Гэта была агульнаеўрапеская тэндэнцыя стварэння так званых пабожных банкаў, у іх было вузкае кола функцый. Сіротка зрабіў вялікае падарожжа па Еўропе, дзе заўважыў шэраг такіх інавацый і ўвасобіў банк у своей рэзідэнцыі ў Нясвіжы.

Экземпляры книги передали в библиотеки и школы, которые специализируются на изучении банковского дела.