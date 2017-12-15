Семь фактов о Санта Клаусе, про которые мало кто знает 15.12.2017, 10:59

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Символ Рождества не всегда был таким, каким мы привыкли видеть его в фильмах.

В честь выхода на экраны искрометной новогодней семейной комедии «Санта и компания» журналисты letidor.ru задумались: а что мы вообще знаем об этом символе Рождества?

Прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема — никто не признает в нем самого главного в мире волшебника… Таков сюжет сказки «Санта и компания».

В фильме не раз звучит резонный вопрос: почему Санта-Клаус одет в зеленое? Ведь все привыкли видеть его в красном одеянии! Ответ проскальзывает мельком, но мы решили задержаться на этом вопросе и выяснить не только точный ответ на него, но и узнать другие подробности из жизни новогоднего героя.

Оказывается, режиссер и сценарист комедии «Санта и компания» (он же исполнитель главной роли) Ален Шаба основательно изучил вопрос про правильный цвет одежды Санты. Он прочитал все истории, связанные с Санта-Клаусом (или Святым Николаем), и выяснил, что:

Санту в красный цвет перекрасила компания Coca Cola, которой этот цвет был необходим по коммерческим причинам.

Случилось это всего лишь в 30-е годы прошлого века.

В 1931 году была запущена рекламная кампания для увеличения продаж прохладительных напитков в зимнее время. При этом был использован облик Санты, разработанный Хэддоном Сандбломом. Его рисунки не только дали вторую жизнь главному символу Рождества, но и превратили его в отличительный знак Coca Cola.

С тех самых пор все представляют Санта-Клауса в виде почтенного, упитанного старичка, одетого в красное. А сам он с бутылкой газировки в руках, путешествующий на оленьей упряжке и пробирающийся через каминные трубы в дома к детям, чтобы принести им подарки, стал не только рекламным символом Coca Cola, но самой дешевой и самой рентабельной фотомоделью из всех, которые знала история рекламного бизнеса.

Самое смешное, что первым прототипом современного Санта-Клауса был Лу Пентисе (Lou Pentice) – ушедший на пенсию продавец, друг Сандблома.

По мнению художника, его внешность полностью соответствовала внешности святого: настоящий добряк с морщинами вокруг глаз, придававшими ему вид совершенно счастливого человека.

Занимательно, что сам художник, бывший шведом по происхождению, сделал из Пентисе Санта-Клауса после того, как тот уже скончался, а его детей и внуков художник использовал в качестве натурщиков для изображения детишек, встречающих Санту.

Хотя Санту прежде уже пробовали один раз изобразить в красном костюмчике (в 1886 году владелец типографии Луиз Пранг выпустил рождественскую открытку с Санта-Клаусом, одетым в красное), но все же именно серия рисунков маслом, выполненная Хеддоном 45 лет спустя, полностью изменила внешность рождественского символа.

А до тех пор можно найти бесчисленные иллюстрации, на которых костюм Клауса коричневый — с золотой или зеленой вышивкой.

Ален Шаба, приступая к съемкам, пообщался с коллегами и простыми зрителями и выяснил, что на самом деле для большинства нет никаких сомнений: цвет Рождества — зеленый.

Это пришлось актеру по душе. К тому же единственное, чего он действительно опасался, это сходства с Сантой из ближайшего универмага. Ему хотелось представить его в лучшем свете, как в волшебном мире, так и среди людей.

Оказалось, что такие детали отлично передают характер персонажа: сапоги, пальто с капюшоном, белая борода, упряжка северных оленей и сани... Правда, теперь, когда настоящий Санта попал в мир людей, его мучает вопрос: почему тут уверены, что он должен носить красное?

А вот еще 5 интересных фактов о Санта-Клаусе

1) Еще одно коммерческое использование Санта-Клауса началось в 1890 году в штате Массачусетс. Бизнесмен Джеймс Эдгар придумал идею наряжаться Санта-Клаусом, чтобы завлечь побольше покупателей.

Это отлично сработало. В его магазин сушеных продуктов устремились со всего штата.

С тех пор это вошло в традицию: теперь в канун Нового года Санту можно увидеть практически в любом торговом центре, что значительно увеличивает продажи, так как родители предпочитают, чтобы подарки детям дарил именно Санта-Клаус.

2) Согласно легендам Бельгии и Нидерландов, прежним местом жительства Санта-Клауса была Испания, и звали его иначе — Sinterklaas. И тогда он еще не ездил на санях и северных оленях, а использовал более простой транспорт, например, пароход.

Кстати, именно Sinterklaas начал вести список послушных и непослушных детей.

3) А в Финляндии предшественником Санта-Клауса, который разносил подарки детям, и вовсе был Козел по имени Йоулупукки, при это делал он это совсем наоборот. Его задачей было стребовать подарки с родителей и проследить за тем, чтобы они как следует подготовились к празднику, согласно всем традициям. А совсем незадолго до того, как уступить место Санта-Клаусу, он решил измениться и тоже начал разносить подарки.

4) Скорее всего сани для Санта-Клауса придумал Вашингтон Ирвинг, известный всем по рассказу «Легенда о Сонной Лощине». Впервые Санта-Клаус появился в его рассказах в 1819 году.

И идея о том, что Санта-Клаус спускается в дома по дымоходу, видимо, тоже принадлежит Ирвингу.

А Чарльз Диккенс в свою очередь был вдохновлен Ирвингом на написание «Рождественской песни в прозе: святочный рассказ с привидениями».

5) Что касается личной жизни Санта-Клауса, то когда-то он был холостяком. Впервые миссис Клаус была упомянута в 1849 году в рассказе «Легенда Рождества», автором Джеймсом Ризом. Но более популярной оказалась поэма Кэтрин Ли Бейтс «Хороший Санта-Клаус на санях», написанная в 1889 году.

С тех пор у четы Клаус есть четкое разделение обязанностей: Санта отвечает за то, чтобы мальчики и девочки были послушными, а его супруга — чтобы сам Санта не дурачился.