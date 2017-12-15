Станиславу Шушкевичу - 83 года 15 15.12.2017, 14:31

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Первый руководитель независимой Беларуси отмечает день рождения.

15 декабря Станиславу Шушкевичу - первому руководителю независимой Республики Беларусь - исполнилось 83 года.

Доктор физико-математических наук (1970), профессор (1973), заслуженный деятель науки и техники БССР (1982), лауреат премии Совета Министров СССР (1985), член-корреспондент Национальной АН Беларуси (1991).

Станислав Шушкевич подписал в 1991 году как глава Республики Беларусь Беловежские соглашения.

Лауреат многочисленных международных премий. Например, в 1997 году – Международной польской премии имени Яна Новака-Езераньского; в 2010 году литовское правительство присвоило звание «Командора ордена Витаутаса Великого» за активную поддержку независимости Литвы в 1991 году. Фонд памяти жертв коммунизма (США) в 1991 году вручил Станиславу Шушкевичу медаль Свободы Трумэна-Рейгана.

Сайт Сharter97.org поздравляет Станислава Станиславовича с днем рождения, желает крепкого здоровья и долгих лет жизни.