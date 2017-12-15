Стали известны самые безопасные автомобили 2018 года 1 15.12.2017, 15:46

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Американский институт IIHS назвал 15 машин, показавших лучший результат в сложном краш-тесте с несминаемым барьером.

Пятнадцать автомобилей модельного ряда 2018 года получили наивысшую оценку Top Safety Pic+ по итогам краш-тестов, проведенных Американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), пишет Forbes (перевод - delo.ua).

Институт испытывает автомобили по иной программе, нежели правительственное агентство NHTSA. Проводимый IIHS фронтальный краш-тест выполняется с 40% и 25% перекрытием, в то время как государственный тест — со 100%. Можно сказать, что институт проверяет конструкционную прочность кузова, в то время как NHTSA в большей степени исследует работу пассивных систем безопасности, вроде ремней или подушек.

Машины оцениваются по следующим параметрам: фронтальный удар с малым перекрытием (в том числе со стороны пассажира), фронтальный удар со средним перекрытием, боковой удар, прочность крыши, безопасность сидений и подголовников. Тестируются системы предотвращения столкновений: машина, двигающаяся со скоростью 15 и 25 км/ч, должна автоматически затормозить перед препятствием. Кроме того, IIHS оценивает фары: насколько хорошо они освещают дорогу, не слепят ли встречный поток. А также насколько удобно крепится детское кресло. Применяемые оценки: "Хорошо", "Приемлемо", "На грани" и "Плохо".

KIA Forte

Седан гольф-класса, известный в России под именем Cerato, получил шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Kia Soul

Оценки хэтчбек-кроссовера: шесть "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Subaru Impreza

Седан и универсал заслужили семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машин оценена как "Великолепная".

Subaru WRX

Спорткар Impreza WRX заслужил семь отметок "Хорошо" и одну "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Subaru Legacy

Японский седан среднего класса получил семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Subaru Outback

Среднеразмерный универсал получил семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Toyota Camry

Среднеразмерный японский седан заслужил семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".

BMW 5 series

Седан бизнес-класса заработал семь отметок "Хорошо" и 1 "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Genesis G80

Седан бизнес-класса заработал семь отметок "Хорошо" и одну "На грани" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных оценена как "Великолепная".

Genesis G90

Премиальный седан получил семь отметок "Хорошо" и одну "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".

Lincoln Continental

Американский седан бизнес-класса (отсутствует на российском рынке) заслужил семь отметок "Хорошо" и одну "Удовлетворительно" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".

Mercedes-Benz E-Class

Немецкий седан заслужит оценку "Хорошо" по всем пунктам. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".

Hyundai Santa Fe

Кроссовер получил шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Hyundai Santa Fe Sport

Кроссовер получил шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".

Mercedes-Benz GLC

Оценки премиального внедорожника: семь "Хорошо" и одна "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".