Стали известны самые безопасные автомобили 2018 года

Стали известны самые безопасные автомобили 2018 года1
- 15.12.2017, 15:46
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Американский институт IIHS назвал 15 машин, показавших лучший результат в сложном краш-тесте с несминаемым барьером.
Пятнадцать автомобилей модельного ряда 2018 года получили наивысшую оценку Top Safety Pic+ по итогам краш-тестов, проведенных Американским страховым институтом дорожной безопасности (IIHS), пишет Forbes (перевод - delo.ua).
Институт испытывает автомобили по иной программе, нежели правительственное агентство NHTSA. Проводимый IIHS фронтальный краш-тест выполняется с 40% и 25% перекрытием, в то время как государственный тест — со 100%. Можно сказать, что институт проверяет конструкционную прочность кузова, в то время как NHTSA в большей степени исследует работу пассивных систем безопасности, вроде ремней или подушек.
Машины оцениваются по следующим параметрам: фронтальный удар с малым перекрытием (в том числе со стороны пассажира), фронтальный удар со средним перекрытием, боковой удар, прочность крыши, безопасность сидений и подголовников. Тестируются системы предотвращения столкновений: машина, двигающаяся со скоростью 15 и 25 км/ч, должна автоматически затормозить перед препятствием. Кроме того, IIHS оценивает фары: насколько хорошо они освещают дорогу, не слепят ли встречный поток. А также насколько удобно крепится детское кресло. Применяемые оценки: "Хорошо", "Приемлемо", "На грани" и "Плохо".
KIA Forte
Седан гольф-класса, известный в России под именем Cerato, получил шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Kia Soul
Оценки хэтчбек-кроссовера: шесть "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Subaru Impreza
Седан и универсал заслужили семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машин оценена как "Великолепная".
Subaru WRX
Спорткар Impreza WRX заслужил семь отметок "Хорошо" и одну "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Subaru Legacy
Японский седан среднего класса получил семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Subaru Outback
Среднеразмерный универсал получил семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Toyota Camry
Среднеразмерный японский седан заслужил семь отметок "Хорошо" и одну "Хорошо+" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".
BMW 5 series
Седан бизнес-класса заработал семь отметок "Хорошо" и 1 "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Genesis G80
Седан бизнес-класса заработал семь отметок "Хорошо" и одну "На грани" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных оценена как "Великолепная".
Genesis G90
Премиальный седан получил семь отметок "Хорошо" и одну "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".
Lincoln Continental
Американский седан бизнес-класса (отсутствует на российском рынке) заслужил семь отметок "Хорошо" и одну "Удовлетворительно" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".
Mercedes-Benz E-Class
Немецкий седан заслужит оценку "Хорошо" по всем пунктам. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".
Hyundai Santa Fe
Кроссовер получил шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Hyundai Santa Fe Sport
Кроссовер получил шесть отметок "Хорошо" и две "Приемлемо" — за удар с малым перекрытием с пассажирской стороны и за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений в максимальной комплектации машины оценена как "Великолепная".
Mercedes-Benz GLC
Оценки премиального внедорожника: семь "Хорошо" и одна "Приемлемо" — за систему крепления детских кресел. Система предотвращения фронтальных столкновений оценена как "Великолепная".